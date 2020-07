Most uvidíte z řeky Otavy

Písek – V sobotu 25. července se uskuteční na Kamenném mostě v Písku Malá letní slavnost. Připravené budou komentované prohlídky mostu přímo z hladiny řeky Otavy. „Průvodcem plaveb bude písecký památkář Jiří Hladký,“ zve za pořádající spolek Přátelé Kamenného mostu Lenka Krejčová. Pramice budou vyjíždět v 17.30, v 18.15 a v 19 hodin. Kapacita je omezená, každé vyjížďky se může zúčastnit maximálně devět pasažérů. Proto je třeba zarezervovat místa co nejdříve na mailu lenkakrejcova.vsp@seznam.cz.

Na mostě bude instalovaná netradiční Výstava na zábradlí, jejíž komentovaná vernisáž se uskuteční od 20 hodin s jejím autorem Jiřím Hladkým. Po setmění kolem půl desáté se bude promítat výběr málo známých píseckých záběrů pod názvem Celuloidové tajemství.

V pondělí dopoledne nepoteče pitná voda. Kde?

Písek – V pondělí 13. července nepoteče v několika ulicích Písku pitná voda. Důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Zeyerově ulici. Přerušení dodávky vody na plánováno na dobu od 9 do 13 hodin, a to v následujících lokalitách: Švantlova ulice (čp. 144, čp. 145, čp. 152, čp. 153, čp. 154, čp. 155, čp. 156, čp. 234, čp. 1071, čp. 1408, čp. 2691, čp. 1085, čp. 659, čp. 652, čp. 585, čp. 2394, čp. 1049, čp. 1206), Hradišťská ulice (čp. 1130, čp. 427), Ostrovní ulice (čp. 1267, čp. 1220, čp. 1202, čp. 1462, čp. 2039, čp. 379, čp. 2257), Gregorova ulice (čp. 465, čp. 143, čp. 233), Kocínova ulice (čp. 142, čp. 1977, čp. 1978, čp. 1979), Pivovarská ulice (čp. 1802, čp. 1965, čp. 1966, čp. 1967, čp. 1968, čp. 2579, čp. 2288), Zeyerova ulice (čp. 1276, čp. 1269, čp. 1683, čp. 2502, čp. 1732, čp. 1343, čp. 2442, čp. 19, čp. 541, čp. 223, čp. 1032) a Na Ostrově (čp. 165). Po dobu přerušení dodávky vody bude podle Vodárenské správy Písek zajištěno náhradní zásobování cisternou v ulicích Zeyerova před čp. 2442, Kocínova před čp. 1979, Švantlova před čp. 1206 a Pivovarská před čp. 1965.

V Křenovicích se sjedou veterány

Křenovice – Klub historických vozidel Křenovice pořádá už 11. ročník tradičního srazu veteránů a youngtimerů. Křenovická jízda se bude konat v sobotu 18. července a diváci se mohou těšit na orientační závody s úkoly, jízdu zručnosti, zábavu pro děti i dospělé a samozřejmě výstavu vozidel. Od 9.30 do 11.30 hodin budou přijíždět a registrovat se historické vozy. V 11.30 je naplánován start závodu a na 17. hodinu vyhlášení výsledků závodu. Občerstvení bude zajištěné a celou akcí bude provázet moderátor. Vstupné pro diváky je dobrovolné.

Muzeum ukáže kus přírody

Písek – S muzeem v přírodě je tradiční akce, kterou pořádá Prácheňské muzeum v Písku pro malé i velké zájemce. Uskuteční se i letos, a to v neděli 19. července od 8 do 12 hodin na svatotrojickém hřbitově v Písku. Účastníci se dozví mnohé o ptačím společenství hnízdícím v Písku. Chybět nebude ani ukázka odchytu a kroužkování či následná ornitologická procházka městem. Připraveny jsou aktivity pro děti i dospělé. Od 10 do 12 hodin bude na programu výtvarná dílna v přednáškovém sále muzea, kde se budou dekorovat plátěné tašky ptačími motivy. Za nepříznivého počasí se akce přesouvá hned od 9 hodin do přednáškového sálu muzea.