V rámci pronájmu pozemků schvalovali radní města vzor nové pachtovní smlouvy. „Jedná se o smlouvu s nájemci zemědělských ploch, kterou chceme nově uzavírat se všemi, kdo mají v nájmu městské pozemky. Jsou tam jasně dané podmínky, za kterých by měli hospodařit, jako například konkrétně vyjmenované plodiny, které nechceme pěstovat na našich pozemcích, a podobně,“ uvedla místostarostka Písku Petra Trambová. Je to podle ní první krok k tomu, aby se hospodařilo způsobem přírodě blízkým, aby nedocházelo k erozím a tak dále.

Nájemců takových pozemků nemá podle místostarostky město tolik. „Je jich určitě do deseti. Hlavním nájemcem zemědělských ploch je školní statek Dobešice, se kterým je předběžná dohoda, že to budou respektovat,“ zmínila Petra Trambová s tím, že je to první omezení, které si město dává.

Novinka nebude mít extra velký vliv na okolí Písku, protože město nemá pozemků tolik. „Může to ale být dobrý příklad pro ostatní, třeba i pro soukromníky,“ dodala místostarostka. Rada schvalovala na svém posledním jednání už konkrétní smlouvy.

Město prodalo místa na garáž

Mirovičtí zastupitelé schválili prodej deseti parcel pod řadové garáže v ulici Karla Čapka novým vlastníkům. Jedná se o parcely o výměře 22 až 23 m² s přípojkou elektrické energie. „Někteří zájemci využili možnosti podat žádost o dvě parcely v této lokalitě, a proto se na staveništi naproti nové školce sejde sedm stavebníků,“ uvedla radní města Marie Hrdinová. Letos město nabízí celkem 23 parcel pod řadové garáže. V lokalitě za novostavbou mateřské školy, kde budou vybudovány garáže, vznikne podle připravované studie také asi deset parcel pro výstavbu rodinných domů. Další parcely se připravují v Touškově.

Milevsko může hlasovat

Na konci měsíce června spustilo Milevsko hlasování v participativním rozpočtu. Lidé mají na výběr z celkem sedmi přihlášených projektů, které mohou podpořit. Hlasovat je možné do konce července. Milevsko vyčlenilo na vybrané projekty půl milionu korun ze svého rozpočtu.

V Heřmani bude turnaj

Sbor dobrovolných hasičů Heřmaň pořádá v sobotu 11. července 7. ročník memoriálu Fandy Nováka. Uskuteční se na místním fotbalovém hřišti a zápis družstev je v 9 hodin. Občerstvení bude zajištěno a o hudbu se postará DJ Šaman.