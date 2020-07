Na radnici v Budovcově ulici vymění elektroinstalaci. V sobotu se koná na Písecku řada zajímavých akcí. Kam vyrazíte?

Na radnici v Budovcově ulici vymění elektroinstalaci

Písek – Radní města schválili na svém posledním jednání dodavatele na výměnu elektroinstalace v budově městského úřadu v Budovcově ulici. Jedná se o kompletní modernizaci elektroinstalace v hodnotě přes 20 milionů korun. „Bude se dělat ve třech etapách a je rozložena do pěti letech. Museli jsme to ale vypsat jako celek a zakázku vyhrála písecká firma Montea,“ uvedla místostarostka Písku Petra Trambová. Začít by se mělo ještě letos o letních prázdninách. Elektroinstalace je v budově ve špatném stavu. V nedávné době se na objektu také měnila okna a dělala nová fasáda.