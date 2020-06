Písek – Prácheňské muzeum chystá otevření hlavní letní výstavy. Jejím tématem bude Graniton – keramika z počátku 20. století, která dnes zdobí světové umělecké sbírky. V současné době mimořádně populární a oceňované kusy kávových a čajových servisů, váz či plastik zaplní prostory muzejní Galerie od 1. července. „Firmu Graniton založili roku 1907 Josef Rydl a Karel Thon. Jejich továrna se nacházela ve Svijanech, ale obchodní zastoupení a sklady měla bez nadsázky po celém světě. Historie Granitonu je poměrně krátká, umělecká produkce zanikla již roku 1928, ale díky spolupráci se špičkovými umělci své doby se stačil zapsat do dějin zejména secesní a kubistické umělecké a užitkové keramiky,“ uvedla kurátorka výstavy Martina Měřičková. Výstavu pořádá muzeum ve spolupráci s jejím majitelem Jiřím Hořavou, sběratelem a autorem publikací s uměleckoprůmyslovým zaměřením, který se pohybuje v oboru již desítky let. Výstava Granitonu v Písku představí průřez produkcí firmy, do vitrín bude instalováno několik stovek exponátů. Vernisáž se uskuteční v úterý 30. června od 17 hodin na nádvoří píseckého hradu. Výstava bude k vidění do 16. srpna.

Restauraci na zimáku město neprodá

Písek – Zastupitelé města odmítli prodej nebytového prostoru na zimním stadionu. Žádost o koupi restaurace řešili opakovaně, minule ji odložili. Hlavním důvodem, proč prostor město nechce prodat, je, že jeho součástí je vstup do zimního stadionu, bez kterého by nemohla být kapacita stadionu tak vysoká. Město koupilo před časem restauraci od původní majitelky za 4,5 milionu korun. Stejnou sumu nyní nabízí žadatel, který chce hospodu koupit. Zastupitelé měli možnost před svým posledním jednáním budovu stadionu navštívit a udělat si lepší představu o prostoru. Podle zastupitele Josefa Soumara je třeba zamezit parkování aut pod restaurací. Doporučuje také lépe označit únikové východy a osadit je jednostranně otevíratelnými dveřmi. „Takové opatření by mělo být samozřejmostí u všech sportovišť,“ uvedl.

Poděkují zdravotníkům

Písek – V době nouzového stavu nemohli čerpat dovolenou, po jeho skončení zase museli dohnat práci, kterou kvůli mimořádným opatřením zanedbali. Řeč je o zdravotnících. Personál písecké nemocnice si nyní i díky dárci může užít několik dní volna. Společnost LH Hotels odmění deset zdravotníků první linie poukazem v hodnotě zhruba čtyři tisíce korun na letní dovolenou. Půjde o ubytování na dvě noci pro dvě osoby s polopenzí.

Pět zdravotníků získá poukaz do LH Hotelu Dvořák Tábor, dalších pět do LH Parkhotelu Hluboká nad Vltavou. „O tom, kteří pracovníci to budou, rozhodnou primáři oddělení, kteří vědí, kdo sloužil nejvíce. Každopádně mé poděkování patří všem, protože jejich nasazení bylo ohromné,“ zmínil ředitel nemocnice Jiří Holan.

Za vysvědčení zdarma

Ražice – Muzeum Špejchar v Ražicích nabízí prohlídku zdarma všem dětem, které s sebou přinesou a na pokladně ukážou vysvědčení. Akce potrvá až do soboty 11. července. Muzeum má otevřeno od úterý do soboty od 11 do 17 hodin.

Připomenou si Karla Šebka

Červená nad Vltavou – Milevské muzeum ve spolupráci s obcí Jetětice připravují vzpomínkovou akci u příležitosti 105. výročí úmrtí Karla Šebka. Akce se bude konat ve čtvrtek 2. července od 19 hodin u kříže K. Šebka v Červené nad Vltavou. O Karlu Šebkovi a událostech válečného roku 1915 pohovoří Vladimír Šindelář, ředitel Milevského muzea.