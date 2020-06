Retenční nádrže letos nebudou

Písek – Dvě retenční nádrže, které se měly ještě letos budovat v osadě Mlaka u Kluk, město vyškrtlo z letošního rozpočtu. „Dělám to nerada, ale nedostali jsme dotaci,“ vysvětlila starostka Písku Eva Vanžurová na čtvrtečním zasedání zastupitelů s tím, že navrhuje předpokládaných dvanáct milionů korun pro letošní rok vypustit. To ovšem podle ní neznamená, že by město od záměru ustoupilo, retenční nádrže se stavět budou, ale později a ideálně s dotací. Podmínky podle místostarosty Ondřeje Veselého Písečtí splnili, ale zájem o tento druh dotace byl obrovský a přednost dostaly ty lokality, které nebyly na rozdíl od Písku tolik úspěšné v minulosti. Vyškrtnutí částky z letošního rozpočtu města zastupitelé schválili.

Na Jiráskově nábřeží budou hřiště hlídat kamery

Písek – Město rozšíří kamerový systém na Jiráskově nábřeží. „V poslední době vzniklo v lokalitě několik hřišť a my bychom se měli postarat o to, aby je nikdo nepoškodil,“ nastínil místostarosta Písku Ondřej Veselý s tím, že městská policie požádala o dotaci a uspěla. Na pořízení kamer, resp. na jejich předfinancování, potřebují strážníci 351 tisíc korun. Jejich přesun do rozpočtu městské policie schválili zastupitelé na svém čtvrtečním jednání. Město by reálně mělo zaplatit jen 41 tisíc korun, 310 tisíc pokryje dotace. Kamerový systém by se měl v lokalitě instalovat ještě letos. Zatím zde žádná kamera není.

Sportovní hala bude hotová v polovině července

Protivín – Město pokračuje v rekonstrukci sportovní haly. Zvenku je komplet hotová, uvnitř se podle starosty Jaromíra Hlaváče finišuje. „Máme vylitou anhydritovou vrstvu a čekáme, až vyschne. To by mělo být první týden v červenci. Následně se nalije hmota na palubovku a 15. července by mělo být hotovo,“ uvedl starosta. Do budoucna chce město pokračovat ještě druhou částí, na kterou podalo žádost o dotaci. Jedná se o zázemí, které není součástí tohoto projektu a vypadá nyní vedle nové haly nepatřičně. Měly by se tam dělat nové šatny a sociály.

Přehlídka divadel bude

Písek – Od pátku 26. do neděle 28. června se uskuteční 59. celostátní přehlídka experimentujícího divadla Šrámkův Písek. Přehlídka se bude konat v Divadle Pod čarou, Divadle Fráni Šrámka a na dalších místech ve městě. Do programu bylo vybráno třináct nejzajímavějších inscenací amatérských souborů z celé republiky: 120dB ZUŠ Jaroměř, Akolektiv Helmut Praha, Antonín Puchmajer D. S. Praha, Divadelní soubor Tajfun Ostrava, DS HOP-HOP ZUŠ Ostrov, HumorOva Ostrava, Reservé Most, Špenát a kedlubna ZUŠ Most, Slepé střevo ZUŠ Louny, Statické Divadlo Ostrava, Turnovské divadelní studio a Zběsilá pípa Ostrava.

Palackého sady nabídnou v sobotu 27. června doprovodný program. Pro děti připraví DDM Písek dopolední tvůrčí dílny, malým divákům jsou určeny i dvě pohádky Můj medvěd Flóra v podání Divadelní společnosti Kejklíř Praha a O zvědavém slůněti Studia dell’arte v Českých Budějovicích. Připravena bude také žonglérská školička a odpoledne se návštěvníci mohou těšit na koncert skupin Jakofakt? a Závodní ovce. Jako už tradičně program ve večerních hodinách uzavře písecká dramaticko – improvizační parta Kámo, nahoď!

Odpustili nájem

Písek – Zastupitelé města schválili odpuštění nájmu provozovnám, které musely v důsledku opatření vlády zcela zavřít nebo omezit svůj provoz. Stoprocentní úlevu mají ti, co museli zavřít, šedesátiprocentní pak ti, co museli omezit provoz.