Protivín – Tradiční Platanské pivní slavnosti se letos stejně jako další festivaly konat nebudou. Místo toho však pivovar připravil několik samostatných koncertů s omezenou kapacitou. V tradičním pouťovém termínu, tedy 25. července, se uskuteční koncert kapely Škwor. V pátek 7. srpna je na programu Trautenberk, v sobotu 8. srpna Divokej Bill a v pátek 28. srpna Rybičky 48. Městské slavnosti se letos také ruší. „Pro mě jsou slavnosti o sdružování lidí, ne o nějakých bezpečnostních opatřeních. Necháme to na příští rok,“ komentoval starosta Jaromír Hlaváč s tím, že pouť nejspíš bude.

V Nerestcích byla nehoda

Písecko – V úterý 16. června odpoledne vyjížděli písečtí profesionální hasiči k nehodě dvou aut do Dolních Nerestců. Na místě byla také jednotka SDH Mirovice, se kterou spolupracovali. Hasiči zajistili oba vozy protipožárním opatřením a zkontrolovali únik provozních kapalin. Zdravotníci ošetřili jednu zraněnou osobu. Po naložení aut na vůz odtahové služby mirovičtí hasiči dokončili úklid vozovky.

Nadace Via podpořila Hradiště

Písek – Na Hradišti chtějí místní upravit pozemky na návsi. Po zbourání původního statku nemají jasně dané využití, jsou zarostlé a neudržované. Za podpory města se místní snaží pozemky vyčistit, upravit, oplotit a vybudovat prostor, kde se budou moct společně setkávat. Vizí je výsadba jedlého lesa, vybudování komunitních záhonků, ohniště, pergoly, prolézaček pro děti i cvičebních prvků pro seniory. S tímto záměrem se Hradišťáci přihlásili do participativního rozpočtu a nyní dokonce získali podporu ve výši 90 tisíc korun od Nadace Via. „Program Živá komunita podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí, a projekty přispívající ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách,“ uvedla za Nadaci Via Hana Sedláková.

V Podčáře bude burza vinylu

Písek – Burza vinylu a CD se bude konat v sobotu 20. června od 17 hodin v píseckém Divadle Pod čarou. Na výběr bude velká nabídka všech žánrů, na místě bude i gramofon s možností poslechu.