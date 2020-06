Historické vozy vyrazí na cestu

Písek – Dvacátá písecká jízda historických vozidel aneb Slunce, seno, veteráni se uskuteční v sobotu 20. června. Začátek je v 8 hodin v Palackého sadech, kde budou vozy vystaveny. Na cestu vyrazí v 10.30 hodin, a to ve směru na Kestřany, Cehnice, Hoštice u Volyně, Čepřovice, Bavorov a Putim. Tam bude odpoledne cíl trasy.

Řidič každého přihlášeného vozidla, které dojede do cíle, obdrží v cíli hodnotnou pamětní plaketu. Zúčastnit se mohou všechna historická vozidla do roku výroby 1965 (výjimečně do r. 1970), která mají stálou RZ či platnou VRZ.

Výstava stolů končí v neděli

Písek – Už jen do konce týdne, tedy do nedělního (21. června) podvečera, bude v Prácheňském muzeu k vidění jedinečná výstava Psací stoly slavných. Všechny stoly, které kdysi patřily spisovatelům, malířům, hercům či politikům se zase vrátí na svá stanoviště, tedy nejčastěji do rodných domků, muzeí, galerií nebo depozitářů. Výstavu je možné vidět také při poslední komentované prohlídce s ředitelem muzea Jiřím Práškem ve čtvrtek 18. června od 17 hodin.

V Chřešťovicích uctí památku

Chřešťovice – V sobotu 20. června se v Chřešťovicích u Albrechtic nad Vltavou uskuteční vzpomínková a pietní akce ke 100. výročí od narození válečného veterána 2. světové války Josefa Adámka a k uctění památky Františka Štumbauera, padlého při obraně v květnu 1945. Akce se koná od 14 hodin u pomníku padlým před chřešťovickým zámkem. Připraveny budou mimo jiné ukázky vojenské techniky či fotografická výstava.

Zastupitelé budou jednat

Kestřany - Zastupitelstvo obce je v plánu na středu 24. června. Koná se od 17 hodin v kanceláři starosty a na programu budou výběrová řízení, hospodaření obce či příprava kulturních a sportovních akcí.