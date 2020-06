Kulturní léto nebude v Písku chybět ani letos

Písek – Písecké kulturní léto je v plánu i na letošní rok, kdy není kulturní život takový, jak jsme zvyklí. Převážná část jeho programu se bude konat na zahradě kulturního domu a nabídne řadu koncertů či divadelních představení. Už ve středu 17. června se v Písku představí Jack Moore, syn legendárního kytaristy Garyho Morra. Začátkem prázdnin – 8. července – vystoupí na zahradě kulturního domu Pavlína Jíšová, jejíž koncert je přeložen z březnového termínu. „V plánu je také tradiční jazzový festival nebo pohádka pro děti a mnoho dalšího,“ poznamenal ředitel pořádajícího Centra kultury města Písku Josef Kašpar s tím, že většina akcí se bude konat ve středu.

V plánu jsou ale také velké koncerty. V pátek 10. července vystoupí v letním kině Arakain, v sobotu 1. srpna kapely Dymytry a Traktor. Na červenec jsou v plánu také tradiční houslové kurzy a chybět nebudou ani výstavy. „Galerie Portyč nabídne výstavu Stopy v Písku, na které se představí pracovníci a spolupracovníci Centra kultury,“ zve Josef Kašpar. Vernisáž se uskuteční v Galerii Portyč 30. června.

Infocentrum slaví 10. výročí

Protivín – Letos je to deset let, co zahájilo provoz turistické informační centrum v budově protivínské kaplanky. Za tu dobu ho navštívilo přes 140 tisíc lidí. Budova však neslouží jen jako infocentrum, ale také jako výstavní prostor. K vidění jsou tu například stálé expozice, mezi které patří výběr z díla Jiřího Koláře, zoologické muzeum či modely hradů a zámků vytvořené ze špejlí. Během června hostí íčko výstavu z tvorby otce a syna Lenemajerových a o prázdninách bude patřit fotografiím a dokumentům ze stoleté historie protivínského fotbalu. V podkrovním prostoru pak vystaví svá díla výtvarníci z Prácheňské umělecké besedy. Infocentrum v Protivíně je nyní otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

V Čimelicích je zastupitelstvo

Čimelice – Ve čtvrtek 11. června se uskuteční další jednání zastupitelstva Čimelic. Začíná od 19 hodin v restauraci Na Hvížďalce a na programu je mimo jiné řešení případného zájemce o pronájem restaurace Na Hvížďalce či schválení závěrečného účtu obce.

Milevsko plánuje o víkendu otevřít koupaliště

Milevsko - Jelikož předpověď na víkend nevypadá špatně, chystá se v Milevsku od soboty 13. června otevření venkovního areálu koupaliště.