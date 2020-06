V Milevsku na léto posunuli noční klid, mladý muž v Protivíně napadl jiného, ulici U Papírny v Písku uzavře rekonstrukce plynovodu a v sobotu se uskuteční Čížovský sekáč.

Čížovský sekáč. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Noční klid začne v Milevsku o hodinu déle

Milevsko – Za dobu nočního klidu je obvykle považován čas od 22 hodin do 6 hodin ráno. Obce a města však mohou prostřednictvím vyhlášky dělat výjimky. Jednu takovou má Milevské kulturní léto. Na úterní a čtvrteční večery platila v Milevsku výjimka, a sice posunutí nočního klidu od 22.30 hodin. Nyní ředitel domu kultury požádal ještě o půlhodinový posun. „V úterý promítá v amfiteátru letní kino, ve čtvrtek zde vystupují kapely. Když je delší film, těžko se to stíhá,“ vysvětlil starosta Milevska Ivan Radosta s tím, že zastupitelé na svém posledním jednání schválili výjimku pro noční klid na úterky a čtvrtky o letních prázdninách od 23 do 6 hodin.