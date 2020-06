Plovárna u Václava zahájila sezonu

Písek – V pondělí 1. června zahájila provoz letní plovárna u Václava. Otevřeno je v případě příznivého počasí každý den od 9.30 do 19.30 hodin. Celodenní vstupné pro dospělé stojí 60 korun, pro děti a seniory 40 korun. Letošní sezonu ovlivní nařízení vlády související s koronavirem. Nejzásadnějším omezením je zatím povinnost nošení roušek při vstupu i pohybu v areálu. To se ale změní od 8. června, kdy je v plánu další vlna rozvolňování. Venkovní areál plaveckého stadionu v centru města se letos neotevře. Fungují pouze vnitřní bazény. V provozu nejsou ani parní komory.

V Myšenci mají novou ulici

Myšenec – Chalupecká ulice v Myšenci u Protivína má za sebou rekonstrukci. Odstranil se starý povrch vozovky a celý prostor se odkanalizoval. Stavba pokračovala osazením obrub, vybudováním chodníků a parkovacích míst, položením optických kabelů a novým veřejným osvětlením. Na závěr se zde položil asfaltobeton. „Tuto část Myšence jsme řešili jako obytnou zónu a z toho důvodu vznikly v prostoru vozovky tři bezpečnostní prahy, díky kterým bude lokalita bezpečnější,“ uvedl Jaromír Hlaváč, starosta Protivína, pod který Myšenec spadá.

Autoři návrhů se setkají na veřejném jednání 25. června

Písek – Druhé veřejné jednání k participativnímu rozpočtu se uskuteční ve čtvrtek 25. června od 18 hodin v písecké městské knihovně. Zúčastnit by se měli mimo jiné autoři dosud přihlášených návrhů. „Plánujeme s nimi probrat všechny potřebné náležitosti a poradit jim, jaké údaje doplnit, či je upozornit na případné chyby,“ informovala místostarostka Písku a koordinátorka projektu Petra Trambová.

Lidé, kteří o to budou mít zájem, se budou moct na místě podívat, jak přihlásit projekt nebo hlasovat. Také bude možná registrace s potvrzením totožnosti, což je nutné pro aktivní zapojení se do participativního rozpočtu. „V takovém případě doporučujeme vzít si s sebou občanský průkaz,“ doplnila místostarostka.

Prostřednictvím projektu budou obyvatelé Písku rozhodovat o investování pěti milionů korun. Zatím se o peníze uchází patnáct přihlášených návrhů. Téměř všechny už získaly potřebnou podporu lidí k postupu do užšího výběru. Návrhy je možné podávat do poloviny srpna a podpořit je hlasováním půjde do konce srpna. Poté příslušné odbory městského úřadu vyhodnotí proveditelnost podpořených návrhů, a to do 30. září. „Proveditelné projekty postoupí k závěrečnému hlasování, které se uskuteční od 1. října do 15. listopadu,“ poznamenala Petra Trambová s tím, že vítězné projekty budou slavnostně vyhlášeny v prosinci a v příštím roce se budou realizovat.

Protivín opravil další byty

Protivín – Během dubna a května se opravily další tři bytové jednotky, které jsou v majetku města. „V době prací byly byty prázdné, takže jsme se mohli pustit do jejich kompletní rekonstrukce,“ zmínil starosta Protivína Jaromír Hlaváč. V bytech se měnily rozvody, a to jak elektrické, tak i vodoinstalace a topení. Dělaly se nové obklady a dlažby, nechybí ani podlahové krytiny, dveře a výmalba. Všechny tři byty už mají v současné době nové nájemce.