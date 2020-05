Mirovická knihovna se vrátila do plného provozu

Mirovice - Provoz městské knihovny v Mirovicích se naplno vrátil do „předkoronavirových“ kolejí. Knihy se půjčují ve střediskové knihovně v prvním patře kulturního domu, v depozitní knihovně v domě s pečovatelskou službou i v dětské knihovně v areálu základní školy. „Čtenáři se mohou těšit na nové tituly v celkové hodnotě sedm tisíc korun, které byly zakoupeny z krajské dotace. K vypůjčení budou po katalogizaci a zabalení koncem června,“ informovala knihovnice Lenka Vlková. „Také naši prvňáčci nepřijdou o své pasování na čtenáře. Chci je pozvat na prohlídku dětského oddělení, předat jim čtenářské průkazy a drobné dárečky,“ dodala mirovická knihovnice. Do tradičně pestré a bohaté nabídky kulturních akcí zatím knihovna žádný příspěvek nemá, avšak všichni věříme, že se brzy vše znovu rozběhne. Už se těšíme na divadelní, filmové, cestovatelské, hudební i tvořivé programy pro veřejnost.

V Letech oslaví den dětí

Lety – Dětský klub Lety společně s RC Mirovické Emko chystají Jarní slavnost ke dni dětí. Uskuteční se v pátek 5. června od 16.30 hodin v dětském klubu v Letech. Připravena budou taneční vystoupení, sousedský jarmark i opékání špekáčků.

Anglický písničkář James Harries vystoupí v Milevsku

Milevsko - Anglický písničkář žijící 25 let v Česku, který napsal skladby ke snímkům Lidice, Bobule, Snowboarďáci nebo Rafťáci, se vrací po pěti letech do Milevska. James Harries vystoupí ve čtvrtek 4. června v amfiteátru domu kultury a představí živě své nové album Superstition (Pověra). Koncert začíná v 19.30 hodin. Vstupné je 250 korun v předprodeji a 300 korun na místě.

Vyučování bylo obnoveno, i když pouze částečně

Mirovice - V pondělí 25. května se do školních lavic za přísných hygienických pravidel vrátilo 70 procent žáků prvního stupně. Někteří žáci deváté třídy školu navštěvují již od 11. května třikrát týdně s cílem připravit se na přijímací zkoušky na střední školy. Pro ostatní žáky ze 6., 7. a 8. třídy připravuje Ministerstvo školství pravidla, za kterých budou moci i oni školu navštěvovat, pravděpodobně od 8. června. Nepředpokládá se však plnohodnotná výuka, ale pouze konzultace formou třídnických hodin. Školy byly uzavřeny v rámci celostátních opatření kvůli zamezení šíření nákazy novým koronavirem 12. března. "V Mirovicích byli žáci ve škole naposledy 6. března, pak jim začaly jarní prázdniny, které „trvaly“ celkem 11 týdnů. V mateřské škole byly děti naposledy v pátek 13. března. Od pondělí 16. března byla usnesením rady města uzavřena. Provoz byl obnoven po 10 týdnech, také 25. května," uvedla radní Mirovic Marie Hrdinová s tím, že možnost znovu navštěvovat školku využilo 30 procent zapsaných dětí. Školní docházka je pro žáky prvního stupně nepovinná, žadatelé z řad rodičů mohou až do 30. června pobírat ošetřovné a žák může i nadále využívat distanční formu vzdělávání. "Kombinací samostudia a online výuky se i nadále vzdělávají také žáci 6., 7., 8. a 9. třídy. Pravidelně aktualizované podklady k samostudiu jsou žákům k dispozici prostřednictvím školního systému Bakaláři nebo systému Microsoft Teams," dodala Marie Hrdinová, která je zároveň učitelkou na ZŠ Mirovice.

Galerie Portyč zve na výstavu

Písek – Ještě do soboty 30. května je v Galerii Portyč k vidění výstava Atelieru v Písku. Nabídne akvarely, pastely, kresby uhlem, enkaustiky, japonská kaligrafie, fotografie, ale i výsledky výtvarných dílen - linoryty (tisky na tašky) či svíčky. Vernisáž výstavy se nemohla uskutečnit, ale vždy od 14 do 17 hodin si zde mohou zájemci prohlédnout, co v loňském roce v Atelieru vzniklo.

Zvíkovské Podhradí přesouvá oslavy výročí obce

Zvíkovské Podhradí – Obec měla v sobotu 30. května slavit své výročí. Vzhledem ke koronavirovým opatřením byl tento termín zrušen a nahrazen jiným. Oslavy výročí obce se uskuteční 12. září.

Restaurace v kulturním domě opět funguje

Mirovice - V pondělí 25. května se po osmi měsících znovu otevřela restaurace v kulturním domě v Mirovicích, i když je nutno respektovat dosud platná „koronavirová“ opatření. Předchozí nájemce činnost ukončil koncem září roku 2019. "Občerstvení při podzimních a zimních akcích na sále nebo v restauraci kulturního domu zajišťoval provozovatel restaurace z Masarykova náměstí v Mirovicích. Stále se nedařilo najít nového stálého nájemce," zmínila radní města Mirovice Marie Hrdinová. Po novém roce se nájemcem stal Jiří Hraba, který však kvůli opatřením k zamezení šíření nového koronaviru nemohl zahájit provoz v původně plánovaném termínu – v dubnu. "Čas vynucené uzavírky využil k vylepšení interiéru kuchyně, restaurace, terasy i zázemí. Pro hosty restaurace je připraven pestrý jídelní i nápojový lístek. Provozní doba je rozdělena do šesti dnů v týdnu. Nedělní provoz bude řešen až na základě poptávky veřejnosti a rozběhu sportovní činnosti v celém areálu. Hosté mají také možnost objednat si na soukromé akce sál s kapacitou 200 osob," doplnila radní města.