Hradišťská ulice v Písku ze částečně otevře, naopak most přes říčku Smutnou na trase Písek - Tábor se na celé léto uzavře. Milevsko bude soutěžit o nejhezčí balkon či zahradu.

Písek. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Hradišťská ulice se zčásti otevře

Písek – Ve čtvrtek 28. května bude provizorně zprovozněna část Hradišťské ulice, a to od plaveckého stadionu po křižovatku se Zeyerovou ulicí. V souvislosti s tím bude však uzavřeno přemostění do Švantlovy ulice. Doprava v Gregorově a Kocínově ulici se vrátí do klasického režimu s výjezdem v Hradišťské tak, jako tomu bylo před uzavírkami. Důvodem dopravních omezení je instalace horkovodu a rekonstrukce vodovodu i kanalizace.