Hasiči v pátek likvidovali požáry v Heřmani i Mišovicích. Putim chystá den dětí a rybářské závody. Horosedly chtějí nové herní prvky a Ražický pražec se pro letošek ruší. Co dalšího se děje na Písecku?

Hořela dřevěná kůlna i traktorová sekačka

Písecko - V pátek 22. května odpoledne zasahovali hasiči na Písecku u dvou požárů. V 16 hodin vyjížděly tři jednotky do Heřmaně, kde hořela dřevěná kůlna. Spolupracovali zde profesionální hasiči z Písku a dobrovolní hasiči z Protivína a Heřmaně. Zásah trval přibližně půl hodiny. V kůlně bylo uskladněno pouze dřevo a brambory. "Škodu způsobenou požárem vyšetřovatel HZS stanovil na 40 tisíc korun," uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů s tím, že příčina vzniku požáru je v šetření. Druhý požár byl o hodinu později ve Slavkovicích u Mišovic, kde hořela zahradní traktorová sekačka. "Požár uhasil majitel ještě před příjezdem profesionální jednotky ze stanice Blatná. Blatenští hasiči zkontrolovali řádné uhašení," popsala mluvčí. Škoda je 10 tisíc korun.

V Putimi plánují dětský den i rybářské závody

Putim - Na konec května a začátek června už se v Putimi plánují dvě akce. Sobota 30. května bude patřit dětskému dni. Bude se konat od 15 hodin Na Špici mezi mosty a pro účastníky bude připravena ukázka hasičské techniky či opékání buřtů. Akci pořádají kulturní komise ve spolupráci s SDH Putim. O týden později - v sobotu 6. června - se uskuteční rybářské závody u Jezu. Pořadatelem je Rybářský spolek Putim. Děti by se měly začít scházet v 8 hodin. O půl hodiny později začnou závody, které potrvají do 11 hodin. Dospělí přijdou na řadu od 12 do 16 hodin. Startovné pro děti je 60 korun, pro dospělé 120 korun. Hodnotné ceny a občerstvení jsou zajištěné.

Nevězičtí budou jednat poslední květnový pátek

Nevězice - Zastupitelé obce se sejdou na svém dalším jednání v pátek 29. května v 16 hodin v sále místní restaurace. Projednávat budou mimo jiné odstranění přístřešku autobusové zastávky, opravu hráze Hajňák či zařazení obce do MAS Písecko.

Horosedly chtějí nové herní prvky na dětské hřiště

Horosedly - Obec vypsala veřejnou zakázku malého rozsahu. Shání dodavatele herních prvků pro dětské hřiště v Horosedlech. Mělo by jít o nákup a instalaci herních prvků pro dětské hřiště, které by mělo mít jako dopadovou plochu udržovaný trávník. Obec plánuje tuto zakázku ideálně na červenec s tím, že nejpozdější termín je září. Jako maximální cenu určila 120 tisíc korun.

Drhovle opraví polní cestu z Pamětic do Brlohu

Drhovle - Zastupitelé obce schválili na svém posledním jednání zhotovitele veřejné zakázky týkající se opravy polní cesty Pamětice – Brloh. Nejvýhodnější nabídku za 1, 073 milionu korun dala společnost Stareko CZ.

Budou schvalovat územní plán

Dolní Novosedly - První letošní zastupitelstvo budou mít v Dolních Novosedlech v pátek 29. května od 18 hodin na obecním úřadě. Na programu bude projednání několika námitek či schválení územního plánu obce

Ražický pražec se ruší

Ražice - Tradiční červnový festival folk, country a trampské hudby se letos v ražickém přírodním amfiteátru neuskuteční. Ražický pražec, který by se konal už po šestatřicáté, se ruší.

Zastupitelé se sejdou v kanceláři úřadu

Myslín - Zasedání zastupitelstva se koná v Myslíně v pátek 29. května od 19 hodin. Zastupitelé se sejdou v kanceláři obecního úřadu a budou řešit například závěrečný účet obce za rok 2019, hospodaření v obecním lese či veřejně prospěšné práce.

Vráž dostala dotaci na zeleň

Vráž - Obec získala dotaci z OPŽP na revitalizaci zeleně. Měla by pokrýt 60 procent projektovaných nákladů včetně nákladů na projekt, administraci a výběrové řízení, což činí celkem 652 tisíc korun. Zastupitelé se rozhodli vyčkat na písemné rozhodnutí o přidělení dotace a poté budou řešit další postup.

Projednají finance i dotace

Smetanova Lhota - Ve středu 27. května se koná zastupitelstvo ve Smetanově Lhotě. Začátek je v 19 hodin v zasedací síni obecního úřadu. Zastupitelé mají na programu závěrečný účet obce za rok 2019, granty, dotace a další záměry.

Zastupitelé budou řešit žádost o dotaci i název rybníku

Horosedly - Další jednání zastupitelů je v plánu na pátek 29. května. Začíná od 19 hodin v zasedací síni obecního úřadu a na programu jsou mimo jiné informace o hospodaření obce, rozpočtová opatření, žádost o dotaci na knihovnu přes MAS BP, schválení názvu nového rybníku nebo projednání setkání rodáků v roce 2021.