Písek - V pátek 22. května se mělo v Domě hasičů v Písku konat slavnostní zařazení nového vozidla ve správě JSDH Písek. Hasiči však museli tuto akce odložit, jelikož jeden z velitelů družstva měl pozitivní test na protilátky, kterého se zúčastnil v rámci studie. Vyšetření, do kterého se zapojilo 2000 dobrovolníků z Písecka a Strakonicka, má ukázat hladinu protilátek v těle, tedy zda se člověk s koronavirem setkal, nebo ne. Z tisícovky lidí v každém okrese bylo 500 lidí z tzv. 1. linie a zbytek z přihlášených zájemců. Z řad píseckých dobrovolných hasičů se zúčastnilo pět dobrovolníků, tři z nich byli pozitivní na protilátky. "U mě a jednoho dalšího kolegy už klasický test vyvrátil, že bychom byli v tuto chvíli infekční, ale třetí kolega na výsledek ještě čeká," uvedl velitel dobrovolných hasičů Lukáš Nebes s tím, že se jedná o preventivní opatření. "Předpokládám, že jsme se s tím všichni někdy někde setkali, ale u nikoho z nás nebyly žádné příznaky. Věříme, že i třetí kolega bude mít test negativní," dodal. Kdo měl pozitivní test na protilátky, měl by následně podstoupit i klasický test prováděný výtěrem z nosohltanu, který určí, zda je onemocnění stále aktivní. Konečné výsledky studie zatím nejsou známé, odborníci je ještě vyhodnocují.

V Milevsku dali obyvatelé dohromady devět projektů

Milevsko – V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu prodloužilo město Milevsko termín pro podávání návrhů do participativního rozpočtu až do 15. května. To se ukázalo jako dobré rozhodnutí, jelikož se za tu dobu rozšířily projekty ze dvou na celkových devět přihlášených. Osm návrhů postoupilo do další fáze, kterou je prověření realizovatelnosti. Posuzovat ji bude pracovní skupina. Výsledkem pak budou projekty, které se budou při elektronickém hlasování ucházet o přízeň obyvatel města.

Bude se opět gratulovat i vítat

Písek – Od pondělí 25. května město obnoví gratulace k narozeninám občanům starším 80 let a od června také vítání občánků. Obě akce byly v březnu přerušeny v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Čištění komunikací pokračuje

Písek - Městské služby Písek budou pokračovat s jarním čištěním komunikací. V pondělí 25. května je v plánu dolní část Smrkovic, v úterý a ve středu se bude pokračovat v Semicích a ve čtvrtek 28. května jsou na řadě Nový Dvůr a spojka mezi Semicemi a Novým Dvorem. V pondělí 1. června přijdou na řadu Purkratice a v úterý 2. června průmyslová zóna.

Svaz diabetiků chystá schůzku

Písek - Písecká pobočka Svazu diabetiků ČR chystá na 3. června pravidelnou schůzku, kde seznámí své členy s plánem do konce letošního roku. Schůzka se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu v Budovcově ulici od 15 hodin. Od 24. května bude také opět otevřena kancelář svazu v Jablonského ulici. Členové, kteří nemají zatím zaplacené členské příspěvky, by tak měli učinit co nejdříve.