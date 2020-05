Písek – V souladu s nařízením vlády ČR budou od pondělí 25. května opět v provozu městská sportoviště včetně plaveckého stadionu. Plovárna u Václava se otevře o týden později, tedy 1. června. Na plaveckém stadionu bude letos v provozu jen vnitřní areál, fungovat nebudou ani parní komory. Taktéž odpolední výuka plavání v letošním školním roce odpadá. Poměrná část ceny bude vrácena. Prodej vstupenek bude zahájen v pondělí 25. května na pokladně plaveckého stadionu, a to včetně rezervovaných kabinek na koupaliště. Od 1. června se prodej vstupenek i kabinek přesouvá na pokladnu koupaliště. „Žádáme všechny návštěvníky areálů, aby dodržovali platná omezení stanovená vládou ČR. Naleznete je na našich webových stránkách a budete o nich informováni přímo v jednotlivých areálech,“ zvedla Lenka Gareisová za Městské služby Písek, které se o městská sportoviště starají. Letos vydané permanentní vstupenky jsou dále v platnosti.

Zachránili rorýse i psa

Písek – V pondělí 18. května zasahovali písečtí profesionální hasiči dvakrát u záchrany zvířete. Kolem poledne sundavali v Karlově ulici rorýse, který se zamotal do provázku a visel na fasádě domu. Odvezli ho do Záchranné stanice živočichů Makov. "Provaz měl silně zaříznutý kolem krku a při příjmu již upadal do bezvědomí. Tenké vlákno provázku se na poslední chvíli podařilo přestřihnout, rorýse jsme nechali tři hodiny odpočinout a před večerem vypustili,“ uvádí stanice. Ve večerních hodinách vyrazili hasiči ještě do Budějovické ulice, kde se psovi zasekly drápky v odpadu vany. Hasiči tlapku uvolnili.

Rozhledna bude zavřena

Písek – Rozhledna Jarník bude od pondělí 25. května uzavřena. Důvodem je provádění odborné opravy schodiště. Předpokládaný termín dokončení prací je 30. června.

Začínají práce spojené s úpravou technologie na čističce odpadních vod v Mirovicích

Mirovice - Ve druhé polovině května začaly práce spojené s nezbytnou modernizací technologie používané na čističce odpadních vod v Mirovicích. Součástí oprav bude také instalace nového zařízení na odstraňování fosforu v odpadních vodách. Odborná firma bude práce provádět 14 dnů. Celkové náklady akce činí 521 tisíc korun. "Tyto finanční prostředky má město Mirovice, jako majitel čističky, vyhrazené ve svém rozpočtu na rok 2020. Bohužel se nepodařilo zajistit na financování opravy žádnou dotaci," uvedla radní města Marie Hrdinová.