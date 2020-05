Drobní podnikatelé mohou žádat

Písek – Od pondělí 18. května až do konce května mohou žádat drobní podnikatelé působící v Písku o jednorázovou podporu města. Tu schválili písečtí zastupitelé pro OSVČ a podnikatele s maximálně deseti zaměstnanci, kteří byli v důsledku nařízení vlády v uplynulých týdnech nuceni omezit nebo zastavit svůj provoz. Žádosti včetně povinných příloh je možné vložit do boxů v budovách MÚ Písek nebo odeslat datovou schránkou či přes poštu. Podpora se netýká podnikatelů, kteří jsou součástí větší podnikatelské skupiny či mají další provozovny mimo Písek. První vlnu žádostí a vyplácení už má Písek za sebou. O podporu žádalo 350 OSVČ.

Kapely podpoří píseckou Podčáru. Zahrají 6. června

Písek – Divadlo Pod čarou se po více než dvouměsíční vynucené pauze vrací do života. Zatím má každý den od 14 hodin otevřenou letní terasu a na červen plánuje už i kulturní akce. Hned v sobotu 6. června se tu uskuteční Koncert pro Podčáru, který svým vystoupením podpoří tři písecké kapely a jedna českobudějovická. „Přátelé Podčáry, podivná doba silně poznamenala i naše divadlo, a proto bychom nyní potřebovali vaši podporu. Pojďme si po dlouhé době společně užít tento večer. Děkujeme kapelám, které se rozhodly vystoupit bez nároku na honorář a tím podpořili provoz divadla i živou kulturu ve městě Písku,“ uvedl Miroslav Pokorný, ředitel a dramaturg Divadla Pod čarou. Koncert začne v 18 hodin a vystoupí IIII – noise post hardcore (Písek), JAKOFAKT? – folk punk (Písek), BOYS ARE BACK IN TOWN – rock (Písek) a PIRATES OF THE PUBS – irish punk rock (České Budějovice). Vstupné bude 200 korun, pro držitele klubové karty 100 korun.

Čištění ulic pokračuje

Písek – Městské služby pokračují v jarním čištění komunikací. V úterý 19. května jsou na řadě ulice Ke Střelnici, Zahradní, U Kaple, Boromejského, Cihlářská, K Háječku, Na Ryšavce a Pod Školkou. Ve středu 20. května se bude pracovat v ulicích V Lukách, Spojovací, Okružní, V Oudolí, Nová, Na Rozmezí, Na Pahorku a U Vodárny. Ve čtvrtek jsou v plánu ulice Hůrka, Kaštanovka, Družstevní, Francouzská, Loučky, Ouzká, U Potůčku a K Lipám a v pátek horní část Smrkovic.

V Drhovli budou jednat

Drhovle – V úterý 19. května se v obci uskuteční jednání zastupitelstva, a to od 18 hodin na obecním úřadě. Na programu je mimo jiné polní cesta Pamětice – Brloh, plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020 – 2029, závěrečný účet obce za rok 2019 či zařazení území obce do území MAS Brána Písecka.

Sportovní organizace mohou žádat o dotaci

Písek – Sportovní organizace mohou žádat o dotaci od města. „Podmínkou je, aby žadatel požadoval dotaci za výjimečnou reprezentaci města Písku v uplynulé sezoně a výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích v kategorii dospělých,“ uvedla Alena Kalinová z odboru školství a kultury MÚ Písek s tím, že finanční prostředky ve výši 380 tisíc korun jsou vyčleněné v rozpočtu města na rok 2020. Žádost o dotaci je možné podávat v období od 18. do 30. června, a to buď v písemné podobě na podatelnu Městského úřadu Písek, nebo v elektronické podobě na emailovou adresu sportvolnocasy@mupisek.cz.

Předotice řeší kanalizaci

Předotice – Zastupitelstvo Předotic má své další jednání ve čtvrtek 21. května. Koná se v zasedací místnosti obecního úřadu od 18 hodin. Na programu je seznámení s podklady pro stavbu kanalizace, zařazení území obce do území působnosti MAS Brána Písecka na období 2021 – 2027 či informace o činnosti pracovní skupiny a obecního úřadu.