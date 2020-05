Drhovle - V pondělí 11. května odpoledne se stala v Mladoticích u Drhovle dopravní nehoda. Osobní automobil Audi A3 havaroval na silnici 1/20 a původně byla oznámena nutnost vyproštění zraněné osoby. Hasiči na místě zjistili, že vyproštění nebude nutné, řidič auta už byl venku bez viditelných zranění. "I přesto si ho do své péče převzali zdravotníci ZZS. Zasahující profesionální jednotka ze stanice Písek zajistila havarované auto proti vzniku požáru, provedla kontrolu úniku provozních kapalin a krátce po půl šesté nehodu předávala policistům k šetření," uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Taxík Maxík bude znovu jezdit od 25. května

Písek - Od pondělí 25. května bude opět v provozu Taxík Maxík, který slouží k přepravě seniorů a zdravotně handicapovaných po městě. „Již nyní mohou zájemci objednávat telefonicky plánované jízdy,“ informovala Marcela Průšová, ředitelka Městského střediska sociálních služeb Písek, které taxík provozuje. „Cestující budou povinni dodržovat hygienická opatření. Před jízdou si vydezinfikovat ruce a mít zakrytá ústa a nos rouškou. Aby se zabránilo případnému přenosu nákazy, řidiči po každé jízdě prostory auta ošetří dezinfekcí,“ doplnila.

Po dobu nouzového stavu a vládních opatření, která omezila volný pohyb obyvatel, město využívalo Taxík Maxík k dovážce nákupů a léků pro seniory, tato mimořádná služba vzhledem k současné situaci již zajišťována nebude. Jízdu taxíkem je možné objednat na telefonním čísle 731 517 801.

U školky se montuje zastřešení venkovní terasy

Mirovice - V prvním květnovém týdnu začali dělníci montovat dřevěnou konstrukci zastřešení venkovní terasy u novostavby mateřské školy v Mirovicích. "Na terasu je přímý vstup ze všech čtyř tříd, a tak si děti budou moci od září naplno užívat pobyt na čerstvém vzduchu," uvedla radní Mirovic Marie Hrdinová s tím, že z terasy už bude jenom krůček do zahrady, kde děti najdou nejen nové herní prvky, ale i mnoho další sportovní zábavy.

Jídelny pro seniory v Písku se opět otevřou

Písek - Poslední květnový týden Městské středisko sociálních služeb Písek opět otevře jídelny pro seniory. Všech pět jídelen (výdejen obědů) bylo z důvodu preventivních opatření proti šíření koronaviru uzavřeno. „I přes postupný návrat k normálu bude ještě nezbytné dodržování přísné hygieny a strávníci budou povinni řídit se instrukcemi personálu,“ uvedla ředitelka střediska Marcela Průšová. V jídelně bude moci být v jednom okamžiku vždy maximálně 15 osob. Strávníci při příchodu a odchodu musí mít nasazenu roušku a stále dodržovat dvoumetrové rozestupy od ostatních. U stolu bude každý sedět sám. Výjimka se vztahuje pouze na příslušníky jedné rodiny, ti mohou sedět i po dvou. U vchodu bude také připraven dezinfekční prostředek na ruce, který by měl každý před vstupem do jídelny použít. Městské středisko dále upozorňuje, že z důvodu ukončení nouzového stavu bude zajišťovat rozvoz obědů již jen klientům pečovatelské služby, ostatní strávníci mohou docházet do zvolené jídelny.

Prodej stravenek na květen a červen:



- Pondělí 18. 5. od 10 hod do 11 hod v jídelně Hradiště

- Pondělí 18. 5. od 11.15 hod do 12.30 hod v jídelně Čechova

- Úterý 19. 5. od 11 hod do 12.30 hod v jídelně nábřeží 1. máje

- Středa 20. 5. od 11 hod do 12.30 hod v jídelně Harantova

- Čtvrtek 21. 5. od 11 hod do 12.30 hod v jídelně Topělecká

- Pátek 22. 5. od 11 hod do 12.30 hod v jídelně na nábřeží 1. máje