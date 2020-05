Prácheňské muzeum otevírá a prodloužilo výstavy

Písek – Po vynucené přestávce se v úterý 12. května veřejnosti otevírá Prácheňské muzeum v Písku. Návštěvníkům nabídne jak stálé expozice, tak i aktuální výstavy, které se podařilo prodloužit. Výstava Psací stoly slavných zde bude k vidění do 21. června, Sudoměř 1420 do 26. července a Houby Píseckých hor do 31. května. Muzeum je otevřeno každý den kromě pondělí od 9 do 18 hodin. Provoz obnovuje také Památník A. Heyduka a Památník města Protivína.

Kde se tento týden v Písku seče?

Písek – Městské služby Písek tento týden pokračují v sečení a odklízení trávy. V následujících dnech jsou na řadě ulice Pivovarská, Švantlova, Sadová, Lipová alej, Na Spravedlnosti, Denisova, park Na Sadech, na Pakšovce, Jiráskovo nábřeží, Smetanovo náměstí a okolí Sedláčkovy cyklostezky. „Pokud půjde vše podle plánu, tak začneme také na sídlišti Logry,“ uvedl za městské služby Tomáš Gareis. Průběh sečení trávy mohou ovlivnit jak klimatické podmínky, tak i aktuální stav travnatých ploch v daných lokalitách.

Bouralo auto s motorkou

Písecko – Dopravní nehoda se stala v sobotu odpoledne u obce Dolní Novosedly. Havaroval zde osobní automobil s motorkou a následky střetu likvidovali profesionální hasiči ze stanice Písek. Zdravotníci ZZS si do své péče převzali jednu zraněnou osobu. Nehodu dál šetřili policisté.

Špejchar v Ražicích opět otevírá

Ražice – Od úterý 12. května bude opět otevřeno veřejnosti muzeum Špejchar. Bude nutné zde dodržovat určitá opatření. Bude omezen také počet návštěvníků, a to maximálně na pět současně.