Kdy bude vidět betlém v kostele?

Na Štědrý den i oba následující svátky je možné vidět betlém v děkanském kostele Narození Panny Marie v Písku. Přístupný bude 24. prosince od 10 do 18 hodin a 25. a 26. prosince od 10 do 15.30 hodin.

MHD se bude platit i kartou

V autobusech městské hromadné dopravy v Písku se bude moct od začátku nového roku platit kartou. Zhruba od března by navíc měla přibýt možnost platit MHD prostřednictvím Písecké klíčenky.

Kdy navštívit Prácheňské muzeum?

Běžná prosincová otevírací doba Prácheňského muzea v Písku je od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. V pondělí 23. prosince bude zavřeno. Na Štědrý den bude otevřeno od 9 do 12 hodin, 25. a 26. prosince od 9 do 17 hodin a 31. prosince od 9 do 12 hodin. Od 1. ledna do 29. února příštího roku budou expozice muzea uzavřeny.

Sběrné dvory budou zavřené

O vánočních svátcích, a sice ve dnech 24., 25. a 26. prosince, a dále ve středu 1. ledna budou všechny sběrné dvory v Písku pro veřejnost zavřeny. Svoz komunálního odpadu bude probíhat beze změny, tedy dle harmonogramu svozu.