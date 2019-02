Písecko - Bývalé řeznictví skončilo, prostory zůstaly prázdné.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Nové vybavení pomůže hasičům lépe komunikovat

Čimelice – Čimeličtí dobrovolní hasiči dostali darem od Jihočeského kraje zařízení pro zlepšení komunikace. Jedná se o tablet Samsung Galaxy s navigací v hodnotě přes jedenáct tisíc korun a jednu mobilní vozidlovou analogovou radiostanici včetně příslušenství v ceně přes jedenáct tisíc korun. Celková hodnota daru je 22 816 korun. Jeho přijetí schválili čimeličtí zastupitelé.



Velkou plochu chtějí v Cerhonicích rozčlenit na parcely

Cerhonice – Územní studii, která zahrnuje čtyři lokality, zpracovávají v současné době v Cerhonicích. Jednu velkou lokalitu chtějí rozdělit zatím na deset stavebních parcel a časem jich vznikne možná více. „Plochu kupujeme od soukromého majitele, aby byla možnost rozšíření obce. Chceme poskytnout mladým možnost postavit si tady dům. Bylo by to pro ně snazší než na pozemcích soukromých vlastníků, protože obec po zakoupení pozemku a rozparcelování plánuje zasíťování parcel," vysvětlila starostka Marcela Vašínová. Územní studie bude také zahrnovat nejefektivnější rozčlenění na zástavbu a cesty tří zbývajících lokalit.



Bývalé řeznictví skončilo, prostory zůstaly prázdné

Orlík nad Vltavou – O komerční prostory k pronájmu v Orlíku nad Vltavou zatím nikdo neprojevil zájem. Přitom jsou v centru části Staré Sedlo v blízkosti obecního úřadu, naproti poště a obchodu řetězce Jednota a u cesty k zámku Orlík. „Kdysi tady býval obchod, pak cukrárna a naposled řeznictví. Je tady bohužel malá klientela přes zimu, proto poslední nájemce loni na podzim skončil," uvedl starosta Jan Mára.

Od té doby obec stále hledá nového nájemce. Na výzvu se však zatím nikdo nepřihlásil. „Byli bychom rádi, kdyby se našel někdo, kdo by prostory využíval celoročně," dodal Jan Mára. Bývalý obchod má dvě místnosti do tvaru písmene L o celkové rozloze 70 metrů čtverečních, dále je zde sklad, toaleta a zadní vchod. Poslední úpravy zde byly udělané předloni.