Jaká jsou omezení úředních hodin, kde sehnat dovoz potravin či roušky a jak jsou na tom pohřby či svatební obřady? Poradíme.

Písek, budova radnice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Městské úřady omezují úřední hodiny. Jak?

Písecko – Městské úřady v důsledku vyhlášení karantény omezují úřední hodiny. V Písku bude možné vyřídit své záležitosti osobně jen v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin. Do obou budov úřadu – na Velkém náměstí i v Budovcově ulici – bude otevřen jen hlavní vchod. Mimo uvedené hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen. „Prosíme občany, aby vyřizování svých záležitostí řešili raději písemně,e-mailem nebo telefonicky a omezili tak svůj přímý kontakt s pracovníky i dalšími klienty úřadu, případně navštívili pouze recepci,“ apeluje mluvčí radnice Irena Malotová. Pokud lidé musí bezodkladně úřad navštívit, měli by mít zakrytá ústa rouškou či šátkem. Zrušeny jsou také zkoušky autoškol a konat se nebudou až do odvolání ani již naplánovaná jednání komisí a výborů.