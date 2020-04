Uzavírka začíná 1. dubna

Písek – Od 1. dubna bude z důvodu instalace horkovodního potrubí uzavřena část Hradišťské ulice v úseku od cyklostezky podél Otavy po vjezd do areálu Městských služeb Písek (zahrada). Uzavírka omezí pouze pěší a cyklisty, kteří budou nuceni uzavřený úsek chodníku (stezky) obejít (objet) kolem plaveckého bazénu. Uzavírka má trvat nejdéle do 30. června.

Studenti filmových škol netočí filmy, ale pomáhají

Písek – Studenti píseckých filmových škol sice nejsou ve škole, ale výuka probíhá bezkontaktně. Krom toho mnoho z nich ve svém volném čase pomáhá, kde se dá. „Někteří šijí roušky, jiní pracují jako dobrovolníci červeného kříže a jiných organizací. Část studentů je na základě výzvy školy připravena v případě nouze nastoupit na výpomoc i v médiích podle profesí, které studují,“ uvádí škola na svém facebooku. Písecké filmové školy musely mimo jiné pozastavit natáčení studentských filmů. I když je situace mimořádná, termíny přijímacího řízení se nebudou měnit, ale v případě potřeby budou uchazeči absolvovat pohovory bezkontaktně.

Město rozdalo 3000 roušek

Písek – Město objednalo tři tisíce roušek z nanotextilie za 141 570 korun, které postupně rozdalo zejména zdravotníkům. Část si vyžádala také městská policie. „Po desítkách kusů byly rozděleny přepážkovým pracovníkům úřadu, písecké jednotce sboru dobrovolných hasičů a subjektům zajišťujícím terénní sociální služby,“ uvedla mluvčí písecké radnice Irena Malotová s tím, že látkové roušky od vietnamské komunity a z Horizontu jsou rozdělovány dle potřeby hlavně lidem v sociálních službách a pracovníkům městských služeb zajišťujícím svoz odpadů a dalším. Rozhodující je rizikovost nákazy při práci. Několik desítek kusů bylo rozdáno v rámci pečovatelské služby také potřebným seniorům a další putovaly na písecké pracoviště zdravotnické záchranné služby.

V nouzovém stavu platí i propadlé občanky a řidičáky

Písek – Lidé s propadlým řidičským průkazem mohou po dobu nouzového stavu vyhlášeného kvůli šíření koronaviru dál řídit. Občané také mohou nadále používat propadlé občanské průkazy nebo cestovní pasy k prokázání totožnosti. Tato výjimka platí pro doklady totožnosti propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy, kterým skončila platnost v době vyhlášeného nouzového stavu. „Upozorňujeme, že uvedená opatření platí jen po dobu trvání nouzového stavu,“ dodala mluvčí písecké radnice Irena Malotová.

Kino Portyč je možné navštívit i virtuálně

Písek – Když nesmí diváci do kina, vaše kino přijde k vám do obýváku! Kino Portyč se stalo součástí virtuálního projektu vašekino.cz, do kterého se zapojilo i dalších 80 kin z celé republiky.