Písek – Domácí hospic Athelas shromažďuje a rozděluje podomácku vyrobené roušky od dobrovolníků z Písku a okolí. Za prvních deset dnů sbírky se zde podařilo vybrat a předat dál 1653 šitých roušek, 120 jednorázových roušek a 800 ochranných gumových rukavic. Roušky míří do domovů seniorů, zdravotníkům, pečovatelkám a na další potřebná místa. V posledních dnech putovaly například do Domova Rakovice, DPS Mirovice či do Diacelu Písek. Roušky mohou dobrovolníci nosit nadále do hospice, který sídlí před areálem písecké nemocnice (v budově, kde je mimo jiné babybox). Je zde připravený takzvaný RouškoBox, kam je mohou lidé házet. Potřeba jsou roušky ze stoprocentní bavlny, které se dají vyvařit.

Odběrové místo pro darování šitých roušek zřídil také Sbor dobrovolných hasičů města Písku. Je umístěno za branou v domě hasičů v Sedláčkově ulici. Roušky je zde možné darovat nonstop. Hasiči je pravidelně vybírají a ve spolupráci s ČČK Písek společně s informačním letákem dvakrát denně rozvážejí do městských částí. „Kromě darování roušek mohou lidé pomoci i s tipováním seniorů a ohrožených osob, které nejsou nikde organizovány, tedy nebydlí v domovech pro seniory a podobně. Jakékoliv tipy nám můžete zaslat zprávou přes facebook, případně SMS zprávou na 603 778 807 či na e-mail hasici@mupisek.cz,“ uvádí dobrovolní hasiči.

Zastupitelé budou jednat bez setkání

Písek – Město pravidelně informuje obyvatele mimo jiné prostřednictvím videí. V tom aktuálním starostka Eva Vanžurová uvádí, že Písek zatím nemá žádný potvrzený případ nákazy koronavirem. Připomíná, že sběrná místa pro doma šité roušky od dobrovolníků jsou jednak v domácím hospicu Athelas u nemocnice, jednak v areálu dobrovolných hasičů v Sedláčkově ulici.

V minulém týdnu se zrušilo mimořádné i řádné zasedání zastupitelstva. Další jednání se uskuteční bez osobní přítomnosti zastupitelů a bez přítomnosti veřejnosti.

Návrhy můžete podávat až do poloviny května

Milevsko – Město prodlužuje termín podávání návrhů do participativního rozpočtu do 15. května. Původě to mělo být jen do konce března. Pro participativní rozpočet je letos v Milevsku vyčleněno půl milionu korun. Rozpočet jednoho projektu musí být minimálně 30 tisíc, maximálně 150 tisíc korun. Během června a července se bude o přihlášených návrzích hlasovat. Do konce roku by se pak měly vítězné projekty realizovat.

Společnost vyrábí roušky

Písek – Písecká společnost Progress Sportswear zareagovala na aktuální dění podobně jako řada jiných firem, a sice tak, že přerušila běžnou produkci a začala vyrábět ochranné roušky z bambusu a stříbrného vlákna. Ty prozatím nebudou uvolněny do volné distribuce, protože se firma primárně snaží pokrýt vysoký zájem organizací zajišťujících zdravotní péči či hromadnou dopravu. „V plánu máme vyrobit takové množství kusů, jaké jen bude potřeba. Vyrobené ústenky dodáváme například do písecké nemocnice, hospicu nebo pro jihočeského autobusového dopravce BUSEM a dalším subjektům. Například písecké nemocnici poskytneme celkem dva tisíce kusů roušek. Z toho tisíc kusů se stříbrným vláknem je darem. Děkujeme všem našim subdodavatelům a spolupracovníkům, protože bez nich by to celé prostě nebylo možné uskutečnit,“ uvedl jednatel společnosti Zdeněk Zunt.

Shání materiál na filtry

Písek – Městské středisko sociálních služeb Písek moc oceňuje pomoc lidí, kteří sem dodávají ručně šité roušky. Ideální jsou ty s kapsičkou na filtr. Ten by si ve středisku chtěli vyrobit z materiálu z nanovláken, který se však nedaří sehnat. Pokud by měl někdo tip pro MSSS, kde mohou materiál koupit, obraťte se na redakci na mail redakce.pisecky@denik.cz a my do střediska informaci předáme. Písecké středisko shání také dodavatele bezkontaktního čelního teploměru pro dospělé.