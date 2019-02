Milevsko - Na hokejové hry zavítají i profesionální hráči.

Milevsko – Zajímavou akci připravuje předsedkyně Svazku obcí Milevska Markéta Honzíková pro žáky pátých a šestých tříd ze škol z regionu. Na milevském zimním stadionu pro ně ve spolupráci s HC Milevsko 2010 a městem uskuteční hokejové hry. Účastnit by se jich měli i hokejisté z extraligy a WSM ligy, kteří budou předávat ceny. Termín akce je naplánován na pondělí 28. listopadu. Jednalo by se o jednorázový turnaj. Markéta Honzíková si pochvaluje, jakou odezvu má nápad například u představitelů milevského hokejového klubu. „HC mi absolutně vyšlo vstříc, pořádat turnaj se jim líbí. Myslím, že je to pomoc i jim, mnoho dětí na zimáku nikdy nebylo," podotkla předsedkyně, která věří, že vše klapne, jak má. Dodala, že nyní bude shánět peníze od sponzorů na ceny a občerstvení. „Mám představu, aby ze školy přišli žákům, kteří budou hrát, fandit s transparenty. Aby se zaplnil zimák," přeje si Markéta Honzíková, která doufá, že se zapojí všech šest základních škol z regionu. Dalším jejím plánem je podobnou akci uspořádat pro školky, ale to by se jednalo o jakési dovednostní hry.

O generálu vychází kniha

Bernartice – Bernartičtí zavzpomínají na svého rodáka, generála Rudolfa Severina Krzáka (1914 – 2004), příslušníka zahraničního odboje v Anglii a zakladatele československého výsadkového vojska. V neděli 6. listopadu od deseti hodin se v kostele sv. Martina uskuteční žehnání životopisné publikace o něm. Knihu připravil Klub výsadkových veteránů Jindřichův Hradec, který nese právě jméno Rudolfa Severina Krzáka. Jeho předseda Petr Čejka, který se znal s Rudolfem Krzákem osobně, vysvětlil, že důvod pro vydání knihy je jednoduchý. „Připomenutí slavného a statečného vojáka, vlastence, který je shodou okolností Jihočechem," řekl Petr Čejka. Bernartičtí na generálovu osobnost a její odkaz pravidelně vzpomínají. Od roku 2014 je na jeho rodném domě v Táborské ulici v Bernarticích umístěna pamětní deska.



Víkend v Milevsku patřil pivu

Milevsko – Osmé pivní slavnosti, které se v pátek a v sobotu konaly v milevském domě kultury, navštívilo přes 1200 lidí. Mohli ochutnat více než třicet druhů piva od jedenácti pivovarů. Součástí akce byla degustační soutěž s názvem O milevskou pivní korunku 2016. A kdo v ní uspěl? V kategorii výčepní pivo to byla řezaná výčepní 10° z pivovaru Bakalář, v kategorii ležák uspěl pivovar Platan Protivín s ležákem 12° a v kategorii speciál vyhrála Zlatá labuť 13° z pivovaru Zvíkov.



Výstava o Podolském mostu

Podolí I - Podolský most se dostane do povědomí lidí z Olomouckého kraje. Tento čtvrtek v Muzeu silnic ve Vikýřovicích u Šumperku začíná výstava Brána do nebes, která se věnuje právě tomuto železobetonovému obloukovému mostu přes Vltavu. Obec Podolí I na výstavu trvající do konce dubna příštího roku zapůjčila model podolských mostů – řetězového a současného.