Milevsko - Místo pokácené lípy chce komise novou,Chyšečtí dávají přednost rybníčkům.

Místo pokácené lípy chce komise novou

Milevsko – Lípu srdčitou, která roste v lipové aleji v Nádražní ulici, čeká pokácení. Na její špatný stav upozornila městská policie. Zapravdu jí dala komise životního prostředí a také rada města, která o kácení definitivně rozhodla. V kmenu lípy se nachází poměrně velká dutina, která vede od báze kmene až do výšky 1,5 metru. Podle komise se sice zatím nejedná o havarijní stav stromu, ale jeho stabilita je nedostatečná a kvůli dutině lípa hůře prospívá. Z dlouhodobého hlediska se nejedná o perspektivní strom. Komise životního prostředí doporučuje na jeho místo vysadit nový strom.

Musí vytěžit kůrovcem napadené stromy

Bernartice – Ani obecním lesům v Bernarticích se nevyhnul kůrovec. Podle starosty Pavla Souhrady mají zhruba šest lokalit, které napadl. „Ale není to nic velkého. Vybrali jsme firmu, která to vytěží. Problém bude s prodejem dřeva, není o něj zájem," řekl Pavel Souhrada. Dodal, že těžba ještě nezačala, takže zatím neznají přesnou výměru. Předpokládá ale, že to celkově bude okolo osmdesáti kubíků.

Chyšečtí dávají přednost rybníčkům

Chyšky – Zastupitelstvo obce preferuje čištění odpadních vod formou využití biologických rybníků. Zaznělo to na posledním zasedání zastupitelů. Ti se už dříve shodli na tom, že čistírna bude biologická. Nyní upřesnili zadání pro zpracovatele projektové dokumentace. Ve hře je i možnost, že by čistírna byla formou kořenových čistíren, ale přednost Chyšečtí dávají právě rybníčkům. Odkanalizování je jedním z hlavních úkolů Chyšeckých.



Sepekovští uvažují o vícegeneračním hřišti

Sepekov – Zastupitel Martin Pokorný by rád viděl v Sepekově atletický ovál. „Když jsme byli děti, běhali jsme štafety. Jezdili jsme na soutěže a poráželi i Budějovičáky. Myslím, že dnešní děti, pokud se nedostanou do Milevska, ani nevědí, o co jde," řekl Martin Pokorný a dodal, že sport by měl být na prvním místě, protože národ tloustne, a je nutné, aby děti běhaly. „Určitě by se zapojila i střední generace," doplnil Martin Pokorný. Starostka Pavlína Bambuškarová reagovala, že by rádi nechali připravit projekt na víceúčelové vícegenerační hřiště. „Myslím, že by se na něj daly sehnat dotační zdroje," řekla starostka, která měla na mysli peníze z Evropské unie. Unijní dotace je vyšší, než jsou granty z národních programů. „Toto hřiště je u nás potřeba. Vnímám to z pohledu toho, že tu máme školu, školku a dům s pečovatelskou službou. Mohlo by se stát místem pro setkávání generací," dodala starostka s tím, že nejprve je nutné připravit projekt. Víceúčelové hřiště postavené za pomoci evropské dotace už téměř rok funguje v nedalekých Hrejkovicích.



Milevští plánují obnovu teplovodu v Komenského ulici za šest milionů korun

Milevsko – Téměř šestnáct milionů korun by mělo jít v Milevsku příští rok do obnovy vodohospodářské soustavy a například do teplovodů 6,3 milionu korun, z toho šest milionů je plánováno na opravu teplovodu v Komenského ulici, zbytek je určen na běžné opravy.

Podle starosty Ivana Radosta jsou práce nutné. „Vzali jsme si docela velké sousto, ale jsou to věci, které musíme řešit. Jinak se vystavujeme nebezpečí, že sice budeme transparentní radnice, ale budeme mít tyto věci v nepořádku," komentoval starosta.



Rekonstrukce přípojek bude stát víc

Milevsko - Radní schválili vicepráce v Jeřábkově ulici za 250 tisíc korun na rekonstrukci vodovodních přípojek. Podle slov starosty Ivana Radosty stavbu provázely problémy. „Šlo o hloubku uložení potrubí, která byla větší než plán, hledání přípojek, jejich ovládání a rozpadlou kanalizaci," popsal. Dodal, že i přes navýšení bude cena prací nižší než ta, kterou původně nabídla firma druhá v pořadí. Celkově budou práce stát 863 tisíc korun.



Za monitor chce město dvě stě korun

Milevsko – Město se bude zbavovat starší počítačové techniky. Její prodej se uskuteční 9. listopadu mezi 15. a 17. hodinou v zasedací místnosti úřadu na náměstí E. Beneše. Ke koupi bude počítačová sestava za pětistovku a dále samostatné prvky, mezi nimi třeba monitor 17" LCD za dvě stě korun.