Králova Lhota – Voda v obci není příliš dobrá. Tak jako na velké části severního Písecka i tady mají problém s manganem.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Králova Lhota chce tedy co nejdřív vybudovat vodovod i s úpravnou vody. „Rádi bychom začali hned začátkem příštího roku, když to půjde," konstatoval starosta obce Jiří Soukup.

Králova Lhota už zastavila jedno výběrové řízení. „Nesedělo nám to finančně, tak jsme do toho nešli. Ještě jednou jsme to projednali v zastupitelstvu a rozhodli se smlouvu nepodepsat," vysvětlil starosta s tím, že v současné době se pracuje na novém výběrovém řízení.

Chyba byla podle starosty například v tom, že projekt nepočítal s tím, že se během stavby může narazit na kámen. „Varováním pro nás bylo, jak se s tím prali Čimeličtí. Narazili na patnáct dvacet metrů kamene a nemohli to rozbít. Byli na tom kousku týden. Počítám, že my také určitě narazíme na kámen," řekl Jiří Soukup.

Část potrubí vodovodu už místní měnili, ale udělal se v něm malý průchod a dnes je všechno zanesené především manganem.

Dotaci má Králova Lhota přislíbenou. Bez ní by to nešlo, jelikož rozpočet na akci je kolem patnácti milionů korun. „Tak jako tak si budeme muset brát úvěr. Jeho výše bude záviset na tom, jak to vysoutěžíme. Počítám tak s pěti miliony," zmínil starosta s tím, že i na banku, která obci půjčí, musí udělat výběrové řízení.

Pokud Králova Lhota uspěje, mohla by dotace pokrýt pětaosmdesát až devadesát procent nákladů.

Vodovod i nová úpravna vody by měly být hotové do zimy příštího roku.