Diváci, kteří ve středu dorazili do Husince, viděli dvouhodinovou produkci a následnou besedu s autorem literární předlohy Davidem Janem Žákem, rodákem z Prachatic a současným obyvatelem Husince i režisérem Davidem Ondříčkem a Michalem Reitlerem, ředitelem vývoje TV Nova a Voyo, který je zároveň kreativním producentem celé série. Na prvním promítání nechyběli ani příbuzní Krále Šumavy Josefa Hasila. V první řadě usedl jeho syn Josef Vávra. "Vyprávíme příběh, který se mnohých z vás osobně týká. Proto bylo naší povinností vzít nejprve k vám, a proto také následná debata. Když jsme příběh vyprávěli, mysleli jsme na lidi, kterým Josef Hasil a celá ta doba ovlivnila život," pozdravil husinecké diváky Michal Reiltler.

Minisérie je legendou o Králi Šumavy a její tvůrci se snažili být co nejvíc pravdiví a čerpali z knihy a sami si něco domysleli, vrátili se do doby mládí Krále Šumavy, kdy se jako kluk snažil převádět lidi na západ, protože dokonale znal krajinu, kde se narodil. "Snažili jsme se vystihnout charaktery, jaké byly. Hlavně v případě hlavního hrdiny Josefa Hasila, Krále Šumavy a já doufám, že po filmu nebudu muset utíkat," řek před samotným promítáním režisér David Ondříček s tím, že Husinečtí jsou pro filmaře Krále Šumavy nejdůležitějšími diváky.

Zdroj: Jana Vandlíčková

Ti po shlédnutí filmu odměnili jeho autory dlouhým potleskem a většina z nich zůstala také také na následnou debatu se všemi protagonisty filmu. "Bolí mě zadek, mám odkrvené nohy, ale stálo to za to a chválím i výběr herců," pochválil jeden z diváků. Film se líbil i synovi Krále Šumavy Josefu Vávrovi: "Neplakal jsem, ale líbil se mi a jsem rád, že je film stojí na faktech." Následně je zajímalo nejen jak se natáčelo, ale i to, kde jsou filmová místa nové minisérie. David Ondříček věří, že z minisérie zůstanou i kultovní hlášky.

Prozradit můžeme, že Josefa Hasila si v minisérii zahrál Oskar Hes, jeho bratra a pomocníka pak Jan Nedbal. Hasilovu snoubenku a matku jeho syna Josefa, Marii hraje Gabriela Heclová. V roli Vlasty, jedné z Hasilových milenek, se objeví Kristýna Podzimková a Kláru, agentku americké tajné služby, hraje Judit Bárdos.

Příběh třetího odboje už kdysi zfilmoval Karel Kachyňa, ta ale končí mimo realitu dopadením Krále Šumavy. David Ondříček v minisérii vychází i z literární rekonstrukce Návrat Krále Šumavy od prachatického rodáka Davida Jana Žáka, který Josefa Hasila navštívil v Chicagu a vycházel z mnoha hodin společných rozhovorů. Zároveň pátral mezi pamětníky, příbuznými, kamarády a v archivních dokumentech. Výsledná kniha mýty a nepřesnosti, které okolo postavy Krále Šumavy. Král Šumavy Josef Hasil převáděl na přelomu 40. a 50. let minulého století lidi z Československa na Západ. On i bratr Bohumil se stali agenty americké zpravodajské služby. Komunistická státní policie StB nazvala Hasila Králem Šumavy. Zemřel v roce 2019 ve věku 95 let v USA, kde po emigraci žil. V roce 2001 dostal od prezidenta Václava Havla medaili Za hrdinství.