Jižní Čechy - V Novohradských horách bylo možné o víkendu potkat indiány.

Zhruba deset let jezdí parta nadšenců, kteří vyznávají indiánský způsob života, tábořit i v zimě. Tentokráte do Novohradských hor. | Foto: Pavel Bouda

Dost překvapeni mohli být o víkendu návštěvníci Novohradských hor. Na jedné z luk tu totiž nejenže zničehonic vyrostlo týpí, kolem navíc postávali muži v indiánském oblečení, které při troše štěstí mohli klidně potkat, jak brázdí oblast na sněžnicích. Indiáni to ale nebyli, to sem skupinka mužů kolem Jiřího Jindry vyrazila tábořit.

Na vlastní kůži

Jak uvedl Jiří Jindra, dělají to tak už zhruba deset let. „Jaro, léto, podzim jsme coby indiáni jezdili pod stan, pak jsme si ale řekli, že by to chtělo ještě něco navíc, tak jsme jako indiáni začali jezdit na vodu a potom k tomu přidali i zimní vandry,“ vzpomínal na dobu, v níž se zrodila dnes již tradice.

OBLEČENÍ Z JELENA

Jako u správných indiánů nemohlo chybět ani klasické týpí, vaření na ohni nebo indiánské oblečení. „Jde o vrstvené oblečení. Já mám na sobě režnou košili, halenu, vestu a kožené kalhoty,“ přibližoval svůj oblek, který si vyrábí sám s tím, že hlavní roli zde hraje jelení kůže, již dostávají od myslivců. „Ta je vydělávaná přírodním způsobem, není průmyslová, ta studí,“ uvedl.

Marně byste u nich hledali i spacák. Místo toho používají deky, i když ne ledajaké. „Máme bizoní kůži, ta je veliká, do té se člověk zabalía potom ještě vlněné deky,“ vysvětloval. A dle jeho slov obstály perfektně. „Asi před čtyřmi lety jsme zažili zimu, kdy bylo přes noc asi -20 stupňů Celsia. To bylo docela frišno, ale dalo se to,“ vzpomínal s úsměvem na tváři.

SAMOVÝROBA

Pro lepší chůzi v terénu jim slouží sněžnice. „Jak jsme začali dělat túry i v zimě, tak přeci jen je ten pohyb ve sněhu problém. Říkali jsme si, že indiáni měli sněžnice, tak jsme si je začali dělat také a začali jsme v nich chodit také,“ vyprávěl. Ty si Jiří Jindra dělá také sám. „Je to napařený, naohýbaný dřevěný rám, který je vypletený kravskou kůží,“ vyprávěl s tím, že jsou různé druhy sněžnic, a to podle regionu nebo podle typu sněhu.

„Když se chodilo v lesnatém, hornatém terénu, tak se dělala tak zvaná medvědí tlapa. To je takový ovál, kam se dá i pata přidělat napevno, že se dá stoupat do kopce. Druhým typem jsou sněžnice, které mají kulatou špičku neboli tvar kapky. Tyto sněžnice se používaly tehdy, kdy lidé nosili na zádech velké balíky. Pro rychlou chůzi se pak používají sněžnice dělané do špičky,“ vysvětloval.

Na otázku, jaká je jejich výhoda, odpověděl: „Když půjdete bez sněžnic, budete zapadat po pás. V těch sněžnicích se propadáte maximálně 10 až 15 centimetrů, ten druhý, co jde za vámi, už se nepropadá vůbec,“ dodal na závěr.