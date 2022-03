Víkend bude patřit 30. výročí Line dance

Písek - Line dance v České republice slaví 30 let. Místní Taneční country soubor Louisiana proto pořádá o víkendu oslavu. Od pátku 1. dubna do neděle 3. dubna připravuje workshopy a sobotní Line dance párty. Speciálním hostem bude Rob Fowler ze Španělska. "Rob jedním z nejpopulárnějších instruktorů a choreografů v Británii a Evropě, držitel mnoha cen prestižní soutěže Crystal Boots Awards. Jeho choreografie např. Sultry, Mo Jo Rhythm nebo legendární The Beast se tančí i u nás," zvou členové souboru. V neděli odpoledne zakončí program velká párty v Palackého sadech.

Kdo se narodil v písecké porodnici?

Zámecké doteky múz

Vráž – Osm členů Prácheňské umělecké besedy v Písku představí v zámku ve Vráži svojí výtvarnou tvorbu na výstavě obrazů nazvané Doteky múz. Vernisáž se uskuteční v pátek 1. dubna od 19 hodin v konferenčním sále v 1. patře. Návštěvníci se mohou setkat s autory, dozví se něco o historii zámku a hudební sekce P.U.B. také zvesela zazpívá. Navíc se vše odehraje v krásných prostorách neogotického zámku. Výstava potrvá po celý duben a květen.

Muž z Protivína nabízel věci, které neměl

Protivín – Mladý muž z Protivína připravil tři desítky lidí z různých míst republiky o bezmála 30 tisíc korun. „V době od poloviny října loňského roku do února roku letošního měl na různých prodejních portálech nabízet ke koupi zboží, které však fakticky nikdy neměl,“ uvedla písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Od zájemců měl muž požadovat platby předem, peníze si nechal pro sebe a žádné zboží neodeslal.

Případ prošetřovali písečtí kriminalisté, kteří se specializují na hospodářskou trestnou činnost. „V pondělí 28. března zahájila vyšetřovatelka trestní stíhání mladíka pro trestný čin podvod,“ dodala mluvčí.

Na kopec s Amosem. Komenskému zamávalo do nebe přes sto párů rukou

Zmatený muž chtěl odvézt domů

Písek – V sobotu půl hodiny před polednem si hlídka městské policie v Budějovické ulici všimla muže, který se choval zmateně a pokoušel se neustále vstupovat do vozovky. Jednalo se o muže z Vojníkova, který následně hlídce sdělil, že odešel z domu pro nabíječku. Tu si zapomněl v nemocnici a nyní se snaží stopnout si nějaké vozidlo, které by jej odvezlo domů. Strážníci zjistili, že se jedná o osobu s omezenou svéprávností, a tak kontaktovali opatrovníka, který si muže převzal do péče.

Kaplanku zaplní krajiny

Protivín – Galerie Kaplanka v Protivíně chystá novou výstavu. Nese název Krajiny a jiná potěšení a její vernisáž se uskuteční v pátek 1. dubna od 16 hodin. Jedná se o výstavu obrazů Němejcova ateliéru „K“ z Nepomuku. V Protivíně bude k vidění do 29. dubna.

Půjčil lešení, ale vrácení se nedočkal

Písek – V pátek 25. března zahájil vyšetřovatel služby kriminální policie trestní stíhání mladého muže z Českobudějovicka pro trestný čin zpronevěra. „Na jaře loňského roku si dva muži zapůjčili od poškozeného kovové rámové lešení značky Peri, které použili při rekonstrukci domu na Strakonicku,“ popsala písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že po dokončení prací se domluvili, že mladý muž (1990) lešení odveze a vrátí zpět majiteli. Lešení však zůstalo v Písku a majitel se ho nedočkal.

Způsobená škoda přesahuje 300 tisíc korun. Kriminalisté případ dále vyšetřují.

Pomáhají najít zaměstnání

Písek – Město se ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a Úřadem práce ČR snaží pomoci ukrajinským uprchlíkům najít zaměstnání. Minulý pátek pro ně v městské knihovně uspořádalo setkání, na kterém získali základní informace o trhu práce a také seznam pracovních míst, které jim nabízejí zdejší firmy. „Podařilo se nám shromáždit téměř sedm desítek míst, která by podnikatelé chtěli obsadit uprchlíky. Často se jednalo o pozice, které se jim dlouhodobě nedaří obsadit místními. V nabídce tak byly například pozice šiček, operátorek výroby, pomocné síly v kuchyni nebo uklízeček,“ uvedl místostarosta Ondřej Veselý. Setkání podle něj splnilo svůj účel.