Kovářov - V obci vytvořili šestnáct pracovních skupin, například bezpečnostní, dopravní, majetkovou či cestovního ruchu.

ZASTUPITELÉ Kovářova pro období 2014 - 2018. | Foto: Deník/Klára Černá

Nové nápady i zlepšení komunikace mezi obyvateli a zastupiteli by měla přinést novinka, kterou zavedli v Kovářově. Vytvořili tu pracovní skupiny, kdy zastupitelé jsou zodpovědní za jednotlivé oblasti, jako je doprava, bytová politika, majetek či školství. V praxi by to mělo fungovat tak, že obyvatel dotyčného zastupitele upozorní na problém či mu představí svůj plán, co by obec měla uskutečnit či zlepšit v dané oblasti.

Například dopravu mají na starosti Miloslav Hubička a Martin Hadrbolec, který se chce s oblastí důkladněji seznámit. „Vyzvu obec, aby mi dala seznam cest, které jsou v jejím majetku, abych se na to mohl podívat a v terénu si je projít a projet. Na zastupitelstvu se samozřejmě budeme bavit o opravách, některé silnice jsou opravované, na některé se relativně dlouho nesáhlo," vysvětlil Martin Hadrbolec, jaké téma očekává jako zásadní. Další bude třeba dopravní obslužnost.



Dopravní skupinu považuje za důležitou i obyvatelka a pracovnice úřadu Štěpánka Rybníčková, která kvituje, že se bude letos opravovat další obecní komunikace. „Jedná se o silnici, která vede z Řenkova na hlavní silnici pokračující na Předbořice a která je ve velmi špatném stavu. Máme podanou další žádost o dotaci na opravu komunikací ve Vesci, Hostíně a Vepicích, tedy v našich vískách, které také potřebují úpravy," řekla Štěpánka Rybníčková.



Starosta Pavel Hroch si od zřízení pracovních skupin slibuje zapojení obyvatel i nové nápady. „Zastupitelé mají ze zákona odpovědnost, mají přinášet nápady a i je uskutečňovat, pokud je to v jejich silách, nebo prostřednictvím úřadu. Myslím, že přenesení určité zodpovědnosti na konkrétní osobu by mělo zkvalitnit práci, nezůstávala by třeba jenom na radě," vysvětlil Pavel Hroch.



Zastupitel Josef Pinta bude zodpovědný za sociální oblast a majetkovou. Za důležité v oblasti majetku považuje nevykoupené cesty. „Je potřeba to dát do pořádku. Například jde o asfaltku na Radavu. Nepatří nám ani silnice, ani pozemky, které vlastní mnoho lidí. Ale vede do kempu. Jsou tam i trvale žijící obyvatelé. Až tam někdo dá panel, tak tudy neprojede nikdo," řekl Josef Pinta. „To není jenom Radava, těchto míst je v obci spoustu," dodal zastupitel.



Obyvatelé budou moci se zastupiteli komunikovat třeba prostřednictvím e-mailu s doménou Kovářova, který budou mít všichni zastupitelé svůj. Novinka se v Kovářově teprve rozbíhá a obec o ní bude obyvatele ještě informovat. Do pracovních skupin je zapojeno všech patnáct zastupitelů, většina z nich je v několika skupinách.



Na koho se v jakých záležitostech obracet

Bezpečnostní skupina – Pavel Škoch

Bytová politika – Pavel Slivka ml.

Dopravní skupina – Martin Hadrbolec, Miloslav Hubička

Energetická skupina – Pavel Slivka st., Petr Janeček

Finanční skupina – Otakar Chudáček

Skupina cestovního ruchu – Vladimír Brůžek

Skupina pro informatiku – Martin Vlna, Michal Panec, Libor Mandovec

Skupina pro zahraniční spolupráci – Pavel Hroch

Skupina pro zdravotně postižené – Jaroslav Kahoun

Skupina pro životní prostředí – Jan Bílý

Skupina pro kulturu, sport a spolky – Petr Janeček, Otakar Chudáček

Legislativní skupina – Pavel Hroch, Martin Hadrbolec

Majetková skupina – Josef Pinta

Regionální skupina – rada obce: Pavel Hroch, Pavel Slivka st., Miloslav Hubička, Otakar Chudáček, Petr Janeček

Sociální skupina – Josef Pinta

Školská skupina – Martin Hadrbolec, Pavel Slivka ml., Vladimír Brůžek, Libor Mandovec