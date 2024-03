Nakonec se výběrového řízení zúčastnili čtyři zájemci. Vyhrál Lukáš Hrych z Milevska, který nabídl nejvyšší cenu, a to 211 500 korun. Druhá byla Denisa Picková s nabídkou 189 tisíc korun, třetí Olga a Libor Suchanovi s částkou 160 tisíc a čtvrtý Milan Hesoun s nabídkou 155 tisíc korun.

Podle starosty si obec nedává žádné speciální podmínky a nechává provoz areálu na nájemci. Minulý rok se koupaliště ujal místní zastupitel, ale po sezoně to vzdal. Stejně tak provozovatel před ním. Starosta doufá, že nyní to bude fungovat déle. „Není to jednoduché, o tom žádná. Hodně starostí a navíc ta obrovská nejistota, jaké bude počasí. Přitom od toho se to všechno odvíjí," poznamenal Josef Bárta, který má s provozem koupaliště bohaté zkušenosti. „Táhli jsme to jako obec sedm let. Každý se staral o něco, aby to fungovalo," doplnil s tím, že se ale rozhodli jít jinou cestou.

Sezona by mohla začít během května. Areál se musí připravit. Napustit velký bazén trvá 12 dní a jelikož jde o vodu z přehrady, další dobu trvá, než se voda přečerpá a vyčistí.

Sportovní areál s koupalištěm ve Zvíkovském Podhradí nabízí velký pětadvacetimetrový bazén, dětský bazén s klouzačkou a dětské brouzdaliště pro nejmenší. Dětský bazén je přihřívaný solárním ohřevem. V areálu je také víceúčelové hřiště s umělou trávou na tenis, menší víceúčelové hřiště na nohejbal a volejbal, dětské hřiště a dva stroje venkovní tělocvičny. Nechybí ani občerstvení.