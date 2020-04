První dva potvrzené případy na Písecku zveřejnila krajská hygiena ve čtvrtek 26. března. Oba jsou z Milevska. Informaci tehdy potvrdil starosta města Ivan Radosta, který však nechtěl případy více specifikovat. "Nesmíme uveřejňovat žádné další údaje. Rád bych ale obyvatele města uklidnil, že se nemusí obávat. Je to pod kontrolou," naznačil, že oba nakažení jsou už delší dobu v karanténě.

Další čtyři případy by měly být v Písku, jeden v Bernarticích a jeden v Putimi.

Obce jsou podle bernartického starosty Pavla Souhrady pravidelně informované o počtu nakažených a počtu karantén. "Víc vědět nepotřebujeme. Člověk, kterého se to týká, ví, co má dělat a jak se chovat. Je v kontaktu s hygienou či lékařem a my musíme spoléhat na to, že je zodpovědný a respektuje všechny instrukce," poznamenal Pavel Souhrada.

Obecně jsou podle něj obyvatelé obce zodpovědní. "Život musí jít dál, toho se snažíme držet. Spíš se ale hodně lidí bojí toho, jak to bude dál," zmínil starosta. V Bernarticích pomáhá, kde je třeba, pečovatelská služba. "Zpočátku jsem u nich zjišťoval, zda bude někdo potřebovat naši pomoc. Žádnou poptávku jsme na obci nezaznamenali," doplnil s tím, že školní jídelna vaří denně kolem stovky jídel především pro seniory.

Starosta Putimi Petr Matouš ujišťuje, že v obci se sice nákaza koronavirem potvrdila, obyvatelé se ale nemusí ničeho obávat. "Občan, který byl pozitivně testován, se nám sám ozval. Přistoupil k tomu velice rozumně a zodpovědně, striktně dodržuje pokyny krajské hygienické stanice a je i s celou rodinou v domácí karanténě. Průběh nemoci je u něj zatím lehký a u rodinných příslušníků se příznaky nákazy neobjevily," informoval starosta a ubezpečil, že podle krajské hygienické stanice nebyl dotyčný ani jeho rodinní příslušníci s nikým dalším z obce v takovém kontaktu, který by umožnil další šíření nákazy.

Také Petr Matouš chválí své spoluobčany. "Putimské ženy hned zpočátku našily roušky, které jsme mohli rozdat těm, kdo je potřebují. Lidé ví, že mohou zavolat, kdyby potřebovali roušky či nákup. Zatím jsou ale všichni soběstační. Jen asi dvakrát jsme přivezli léky," nastínil starosta s tím, že potíž je jako na mnoha dalších místech s desinfekcí. "Požádali jsme přes svazek obcí Zlatý vrch a pokud všechno dobře dopadne, mohli bychom se do konce týdne dočkat její dodávky," uvedl.

Podobně jako Pavel Souhrada vidí zásadní problém v tom, co přijde. "Vláda by měla začít přicházet s jasnými představami, co bude dál. Nejistota lidi děsí," dodal Petr Matouš.

Pozitivní test měl mít také zaměstnanec Vodňanské drůbeže v Mirovicích, který však není občanem města. I tak by starosta Josef Vejšický uvítal více informací. "Pokud se prokáže nákaza ve firmě ve městě, očekával bych, že nás o tom hygiena informuje. Lidé se mě na to samozřejmě ptali, ale žádné oficiální informace nemám," poznamenal starosta Mirovic s tím, že informovanost měst a obcí je podle něj obecně dost malá. "Souhlasím s tím, že by pozitivně testovaní měli zůstat v anonymitě, ale vedení obcí by mělo být více v obraze," doplnil.

Dovážku nákupů seniorům a rodičům samoživitelům v Mirovicích i dalších obcích severního Písecka zajišťuje Prosperita Písek, což podle starosty funguje. O roušky se vesměs postarali občané sami tím, že se pustili do jejich šití.