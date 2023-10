/VIDEO/ Desítky jihočeských policistů se ve středu 25. října zapojily poprvé do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce pod názvem Emise, policisté společně s Centrem služeb pro silniční dopravu a jejich měřící expertní jednotkou na motory prováděli kontroly užitkových a nákladních vozidel nad 3,5 tuny. Kromě emisí muži zákona namátkově prověřovali i technický stav vozidel. Cílili také na kontrolu nákladu či užití alkoholu za volantem. Deník byl u toho.

Policisté se zaměřili na kontrolu emisí. U Řípce na Táborsku prověřili 28 řidičů | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Měření emisí se nevyhnul pětatřicetiletý řidič dodávky z Tábora. „Zjistili mi lehkou kouřivost, ale nebylo to nic vážného. Limity to přesahovalo jen o kousek,“ umíval se muž, který dostal symbolickou pokutu ve výši 500 korun. „Zaplatil jsem na místě a musíme to na jejich doporučení dát do měsíce do pořádku. Kontrolovali mi také rám auta, že je lehce orezlý, ale ještě to není tak hrozné, a také žárovky u světel. Jinak bylo všechno v pohodě,“ shrnul před odjezdem z odpočívadla.

Jak vysvětlil policejní tiskový mluvčí Milan Bajcura, pokud je odhaleno nesplnění norem (tj. vyhláška č. 82/2012, o technických silničních kontrolách) škodlivých emisí produkovaných výfukovými plny spalovacích motorů má řidič 30 dnů na nápravu defektu. „Po předchozí opravě součástky způsobující závadu spalovacího motoru musí své vozidlo znovu přistavit na stanici technické kontroly. Na třicet dní má omezený provoz a v té době musí znovu absolvovat emisní zkoušku,“ upřesnil postup.

Cílili na starší auta

Do jihočeského měření a kontrol u hotelu Sloup na silnici I/3 (bývalá E55) se zapojili policisté krajské dopravní policie, z dálničního oddělení Borek a táborští dopraváci. Vozidla sem naváděli také z blízké dálnice D3. „Namátkově jsme vybírali řidiče vozidel staršího data výroby, kde lze předpokládat eventuálně technické problémy,“ naznačil policejní mluvčí. Všeobecně jsou nejčastějšími zjištěnými závadami špatné pneumatiky, poškození čelního skla a špatné osvětlení.

Policisté se podle Bajcury zaměřili také na kontrolu osobních dokladů, dokladů k řízení motorových vozidel a u řidičů nákladních vozů na dodržování plánovaných přestávek a doklady k přepravovanému materiálu, popřípadě přepravu nelegálních migrantů. „Doporučujeme řidičům také, aby se připravili na zimní období a nesvítili pouze světly pro denní svícení,“ upozornil poručík Bajcura.

Akce se zúčastnil také krajský koordinátor BESIP Václav Kovář, ten sdělil, že špatný technický stav automobilu je jedním z mnoha faktorů vzniku dopravních nehod. „Proto je zajímavé a důležité sledovat v jakém stavu u nás auta na silnicích jezdí i v praxi. U starších vozidel je zásadní sledovat i stav motorové jednotky. V případě zvýšených emisí jde v první řadě o znečištění životního prostředí,“ připomněl.

BESIP: je hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR, expertní orgán v oblasti působení na lidského činitele, Samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR.

Únik oleje i obtěžující zakouření z výfuku

Špatné emisní měření podle něj ukazuje na stav techniky. Řidič ho nemusí odhalit pouhým okem, ale měl by absolvovat pravidelné kontroly. „Mnohdy u motorů, které mají špatné hodnoty emisí, dochází také k úniku provozních látek, což opět působí problémy v provozu na komunikacích. N apříklad olejová skvrna je pro motorkáře velké riziko,“ dodal Kovář.

Většina zajištěných nedostatků se týkala právě limitů škodlivých látek. „Může to být způsobeno vysokým nájezdem kilometrů vozidla, tedy opotřebením motoru, kdy tzv. žere olej, spotřebovává mazací kapalinu. Další automobil měl i závadu na výfukovém potrubí, to má vliv na rozptyl výfukových plynů, což obtěžuje ostatní účastníky silničního provozu, kdy kouř vychází místo na zádi z boku vozidla. U některých vozidel se policisté dopátrali také špatného zajištění či uložení nákladu,“ konkretizoval krajský koordinátor Besip.

Napoví kouř i unik oleje

Špatné emise nelze odhalit, pokud vám výfuk automobilu přímo nevypouští hustý černý oblak dýmu. Ale i takové kouřové znamení někteří řidiči zdatně ignorují. Celkový stav vozidla a motoru se nedá vždy uživatelsky přesně hodnotit, ale některé změny hodně napoví.

„Ne vždy je rozpoznání špatného emisního stavu v silách řidiče, někdy může být větší exhalace způsobená třeba i nevhodným palivem. Dost často ale špatné emise doprovází různé závady motoru, může jít o zmiňovaný únik kapalin, zejména mazacího oleje. To už řidiči hodně napoví a měl by si uvědomit, že něco není v pořádku a vyhledat servis,“ míní Václav Kovář.

Závady i přestupky v dopravě

Za více než čtyři hodiny policisté zastavili a zkontrolovali 28 vozidel, kdy měření emisí provedli pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu mobilní měřícím zařízením u pěti vozidel, kdy ve třech případech byla vykázána závada spalovacího motoru. U osmi řidičů zjistili přestupek v dopravě, kdy v 5 případech provinění vyřídili pokutou na místě a v třech případech oznámením na správní odbor obce s rozšířenou působností.

Bezpečnostní akce Emise Policie ČR byla celorepubliková, šlo o první takovou akci zaměřenou konkrétně na emise. Začala 1. října v Praze, postupně se jí zúčastnily stovky policistů ve všech 14 krajích, jihočeský územní odbory byl předposlední, poslední měření a kontroly řidičů se mají uskutečnit ještě v Královéhradeckém kraji.