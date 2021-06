A neodradilo je ani případné testování na covid před vystoupením. Ačkoli museli návštěvníci před koncertem doložit doklad o očkování, případně negativní test, či potvrzení o prodělání covid-19, nikdo z dotázaných návštěvníků nevnímal tato opatření jako problém.

Situaci usnadňovala mobilní laboratoř umístěná před vstupem, takže návštěvníci měli možnost nechat se zdarma otestovat přímo na místě. A mnozí toho využili. „Opatření nám nevadí, pouze jsme doložili doklad o prodělání nemoci. Sám bych kvůli koncertu testování zřejmě podstoupil. Ta odmlka byla už příliš velká,“ svěřil se Stanislav Švácha z Českých Budějovic, který na koncert dorazil s rodinou.

S organizací byla spokojená i devatenáctiletá Karolína Levá, která dorazila na akci až z Čestic na Strakonicku. Nešetřila slovy chvály, ovšem nejvíce pěla ódu na výběr předkapely: „Já Rightnow znám, jsou skvělí a moc se na ně těším,“ neskrývala své nadšení.

Z Českých Budějovic dorazily také skalní fanynky Vendula Štiaková a Danča Kroužilová, které si pochvalovaly malé a útulné prostory. „Vzhledem k tomu, že jsme nikde rok nebyly, jsme šťastné, že na Wohnoutech vůbec můžeme být, “ shodly se jednoznačně.

Krátce po sedmé hodině se na pódiu objevila energická kapela Rightnow s písní Jediná. Zahráli také svou hudební novinku Ticho, a to během jednoho večera rovnou dvakrát!

Největší aplaus a odezvu však vyvolali krátce před devátou samotní členové kapely Wohnout.

„Otestovaní krumlovští sympaťáci, jsme kapela Wohnout, která dlouho měla pauzu a tak svůj motor pomalu nahazujeme. Jsme rádi, že jedno z míst, kde začínáme znovu svou kariéru, je zrovna tady,“ zahájil koncert Matěj Homola. „Přejeme vám krásný obraz a taky skvělý zvuk. Bavte se hezky, kamarádi!“ Na úvod večera zahráli Umění, Bublinu, či mezinárodní píseň Depardieu.

Bratři Homolové se během energických písní svěřili, že milují Český Krumlov a jeho okolí. Do jižních Čech, konkrétně do Rybníka, přijeli již o den dříve a došli pěšky až do Českého Krumlova. Ovšem posíleni notnou dávkou alkoholu. Tak uvedli svou další píseň s názvem Kocovina.

Největší ohlas ovšem sklidily jejich nejznámější skladby, jakými jsou Barbie, Rayda, Hloupá písnička. Úryvek závěrečné písně Svaz českých bohémů: „Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám,“ dostal v krumlovském podzámčí zcela jiný rozměr. Lidé si večer skvěle užívali, stejně tak i teplého počasí. V jednu chvíli se na pódiu objevil i kus spodního prádla.

Kulturní léto v jižních Čechách bude pokračovat. Těšit se můžete např. na Lucii 5. července v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově nebo na kapelu Chinaski ve Vyšším Brodě 23. července. Dále na Mirai 6. srpna v Třeboni či Divokýho Billa 7. srpna, rovněž v Třeboni.

Lada Sojková