Jednalo se o rekonstrukci barokního mostu s výklenkovou kapličkou ve Varvažově, který se klene přes říčku Skalici. Představa zavaleného pracovníka je strašná. Ale že by spadl most? Kdo to tam zná, většinou kroutil hlavou. Most je hned na pohled stabilní. Ale informace masově šířená nahlodá i nejpevnější přesvědčení. Pracovník naštěstí nebyl zavalený, ale spadl na něj kus betonu, který odstraňoval. Obešlo se to bez vážných zdravotních následků.

Most stojí dál. Hasiči, kteří byli na místě první, to potvrdili. Hasičská vyprošťovací technika z Českých Budějovic byla byla odvolána. Naštěstí ji v tu chvíli ani jinde nepotřebovali.

Malebné zákoutí stranou od hlavního tahu z Mirotic na Zvíkovské Podhradí a Milevsko zůstalo zachováno a díky stávající rekonstrukci zůstane i do budoucna.

Rozhodně je fajn, že si lidé všímají svého okolí a že se snaží druhému pomoci. Na druhou stranu nelze podceňovat zveřejňování neúplných informací na sociálních sítích, kde se často z pověstného komára stává velbloud.