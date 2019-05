Všichni potenciální zájemci však zatím vždy couvli. I když jde o lukrativní lokalitu, budova je v dezolátním stavu a navíc budoucího majitele svazuje územní plán, který říká, že objekt musí sloužit k nekomerčnímu využití. To odradilo také zahraničního investora, který chtěl Honzíčka koupit, zbourat a vybudovat tady domov pro movitější penzisty. Od té doby vážný zájem nikdo neprojevil.

Na nedávném jednání zastupitelstva se tak opět vzkřísila myšlenka nechat chátrající budovu v majetku města. Místostarostové Petr Hladík a Ondřej Veselý nastínili možnost získat dotaci a využít objekt pro sociální služby. Vyjádřili zároveň obavu, aby barák nekoupil někdo, kdo ho využije jako ubytovnu pro agenturní zaměstnance. To asi vážně nikdo nechce, nicméně závěrem debaty bylo, že Honzíček zůstává v nepotřebném majetku a je třeba ho prodat.

To je nejlepší řešení, jenže kdo koupí ruinu za šest milionů? Největší šance na prodej byla paradoxně v době, kdy město budovu chránilo jako rodinné stříbro. Teď je zbytečné spekulovat, že se to tenkrát mělo prodat… To už každý ví. Od té doby se však šance na prodej stále snižuje a možná je čas opět snížit i cenu nebo změnit územní plán. Nebo oboje.