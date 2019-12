Celkem pět milionů korun ročně půjde z rozpočtu města Písku na projekty navržené a odhlasované jeho obyvateli. Participativní rozpočet se rozjede od ledna, kdy začne také fungovat webová stránka, kde budou uvedené veškeré informace. Finální podobu a pravidla schválili zastupitelé i radní města.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Než se však dočkáme prvních hotových projektů, ještě chvíli potrvá. Od února do května se budou shromažďovat jednotlivé návrhy, které následně posoudí pracovní skupina. Ty proveditelné posune dál do finále, ve kterém už budou rozhodovat obyvatelé Písku hlasováním na webu. V roce 2021 by se měly nejlepší projekty z první výzvy realizovat. Maximální částka na jednu akci bude milion korun.