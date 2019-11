Z původního štěrkového plácku u Domovinky na Jiráskově nábřeží v Písku vzniklo nové víceúčelové sportovní hřiště pro řadu sportů. Je oplocené a určené pro veřejnost. Může se tu hrát basketbal, florbal, malá kopaná, házená a až na jaře přibude síť, tak i tenis, volejbal či nohejbal.

Sportovní areál na Jiráskově nábřeží v Písku. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Nedaleko víceúčelového hřiště je také parkourové a nyní do areálu přibyla ještě pumptracková dráha. Lokalita tak získala mimořádné sportovní zázemí, které ale ne všichni vítají. Asi žádná novinka nemá jen příznivce, a tak začaly i tady znít nespokojené hlasy. Pumptracková dráha podle nich dělá hluk a shromažďuje se u ní „problémová mládež“. Podobné stížnosti řešilo město před časem, kdy se obyvatelé Jablonského ulice domáhali odstranění lavičky před jejich domem, protože se u ní srocovali lidé, kteří dělají nepořádek. S takovým argumentem by ale nemohlo být nikde nic, protože mládež se může scházet kdekoli. Když nebude lavička nebo hřiště, bude to třeba zastávka.