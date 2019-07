„Nic se od té doby nezměnilo,“ uvedla. Charita se proto rozhodla pro další krok, kterým je petice za záchranu domácí zdravotní péče. Písecká pobočka se k petici určené k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR připojila.

Pokud se nezlepší podmínky, služby domácí péče podle Dany Vejšické skončí. Jsou totiž vážně podfinancované a zdravotní sestry nezaplacené. Zarážející je podle ní především to, že sestry pracující v domácí péči mají podstatně nižší plat než jejich kolegyně pracující například v nemocnici. Přitom jejich náplň práce není o nic jednodušší. Navíc za nimi nestojí lékař jako v nemocnici. To je prý také důvodem, proč je potíž sehnat dobrou sestru. Když už se na trhu práce nějaká objeví, jde raději pracovat do nemocnice.

Zdravotní sestra pracující v domácí péči, která své zaměstnání vykonává poctivě, s potřebnou kvalifikací a úctou k pacientovi, by si zasloužila adekvátní platové ohodnocení. Jejich práce je fyzicky i psychicky náročná a ruku na srdce – málokdo by ji dokázal dělat. Nenavýšit sestrám platy a riskovat zánik této služby by bylo špatné rozhodnutí.