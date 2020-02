/ANKETA/ Prodat, nebo nechat? Další ze série nekončících diskuzí na téma „Co s Honzíčkem?“ se odehrála na posledním píseckém zastupitelstvu. Zásadní zlom ani tentokrát nenastal.

Bývalá psychiatrická léčebna u Honzíčka v Písku. | Foto: Archiv MÚ Písek

Místostarosta Petr Hladík byl pověřený vyjednáváním s Jihočeským krajem ohledně spolupráce na vybudování zázemí pro osoby s demencí a roztroušenou sklerózou.I když se zatím žádné konkrétní řešení nenašlo, Písečtí tento nápad nezatracují a chtějí pokračovat v jednání nejen s krajem, ale i s ministerstvem. Využití by to bylo vynikající, ale s financováním podobného zařízení to asi není žádná sranda.