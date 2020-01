Minulý týden se mohla veřejnost poprvé seznámit s rozpracovanou studií lokality bývalých Žižkových kasáren v Písku. Přednáškový sál praskal ve švech, řada lidí celé dvě hodiny stála, což svědčí o velkém zájmu o budoucnost této části města. Koneckonců se jedná o nejambicióznější projekt Písku v novodobé historii. Vznikne zcela nová městská čtvrť, pro kterou už je vybraný i název – Pražská brána.

Studie využití lokality bývalých Žižkových kasáren. | Foto: Ateliér FACT

Součástí areálu má být nový plavecký stadion, sportovní hala, ale také bytové a parkovací domy, mateřská škola či sportovní ubytovna a další komerční vybavenost. Asi nejzásadnější je vyřešení dopravního napojení. To by se podle místostarostky Písku a předsedkyně pracovní skupiny Petry Trambové mělo zvládnout. Spoluúčast přislíbilo Ředitelství silnic a dálnic, které by pomohlos napojením lokality od hlavního tahu I/20.