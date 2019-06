Parkoviště bude hlídat závora, což je ve větších městech celkem běžné. V případě píseckého Lidlu to však zkomplikuje život těm, kdo cestují z města autobusem a svůj vůz nechávají vedle nádraží, tedy na parkovišti Lidlu.

Právě proto se písečtí zastupitelé zdráhali prodat pozemek, který Lidl k plánované rekonstrukci potřeboval. Nejprve prodej neschválili. Potíž je ale v tom, že s Lidlem město v minulém volebním období uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí. Zavázalo se, že pozemky prodá, když Lidl zaplatí tři miliony korun, ze kterých Písečtí vybudují náhradní parkoviště v docházkové vzdálenosti od nádraží. Lidl svou část dohody dodržel a částku městu zaplatil. To peníze investovalo do revitalizace nedalekého sídliště Jih, kde mimo jiné vzniklo několik nových stání. Vzhledem k tomu, že by Písečtí nedodržením smlouvy riskovali soud a rekonstrukci by stejně nezabránili, prodej nakonec schválili.

Lidl má právo mít své parkoviště pro své zákazníky. Nemá povinnost starat se o to, zda mají autobusoví cestující kde nechat vozidlo. O to se možná měla zajímat společnost ČSAD, když pozemek, na kterém Lidl stojí, řetězci prodala.