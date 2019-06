Především by se měla také vyčistit voda v rybnících, k čemuž už město učinilo první kroky. Rybníky nespravují rybáři, ale Lesy města Písku.

Když tuto vizi přednesla autorka studie Renata Rubešová minulý týden na veřejném projednání, nesetkala se s pozitivním ohlasem. Několik desítek přítomných – většinou místních – se vymezilo jasně proti jakémukoli zásahu. Záměr nazývali devastací přírody, vyhozenými penězi či lunaparkem.

Je škoda, že nepřišli také ti, kteří by zatraktivnění lokality uvítali. Debata by byla vyváženější. Ti, co U Vodáka bydlí, považují lokalitu tak trochu za svou. Chodí tam venčit a koupat psy, mají tam klid. Je pochopitelné, že se bojí, aby o to nepřišli, ale upřímně – to, co studie navrhuje, má do lunaparku hodně daleko. Mlatové pěšiny a trocha písku u vstupu do rybníku z místa určitě neudělá náhradní městský aquapark. Kromě toho se jedná o maximalistickou variantu, kterou umocnila nepodařená vizualizace. Tak by to dopadnout nemělo, ale nedělat nic také není řešení. Je třeba se nad tím zamyslet bez emocí a najít kompromis.