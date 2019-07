Paradoxem je, že je tu pomáhali sázet jen o několik let starší žáci z písecké střední zemědělské školy. Mládež se tedy rozhodně nedá takzvaně házet do jednoho pytle.

Co se týká tří vzrostlých stromů, kterým někdo osekal kmeny snad mačetou, i když byly náležitě ošetřeny, není jisté, zda a jak porostou dál. Po pachatelích se pátrá.

Písek se pyšní spoustou zeleně na veřejných prostranstvích. Na území města je podle Davida Schwedta z odboru životního prostředí MÚ Písek přes deset tisíc soliterních stromů a každým rokem se vysazují stovky dalších. Stromy jsou důležité nejen pro stín, který poskytují v tropických dnech, ale pro uchování kvality životního prostředí celkově.

Většina lidí si to uvědomuje a stromy brání i před nutným kácením. Na Písecku to byla naposledy petice proti vykácení stromů na hrázi Hrejkovického rybníka.

Co vedlo mladé vandaly k ničení třešní, ví jen oni. Pokud se tak budou chovat dál, jejich vztah k lidem bude stejný. Je třeba dát jim včas do ruky rýč a za každý poraněný strom by měli výtržníci zasadit několik jiných. Svou práci by si pak určitě nezmařili.