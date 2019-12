Teď je voda dokonce přibližně třináct metrů pod normálem. Odhalená místa, která museli místní kvůli stavbě přehrady opustit, někdo přirovnává k vynoření bájné Atlantidy. Místa navštěvují i pamětníci, kteří na život u staré řeky vzpomínají.

Současný stav vody se ale nelíbí rybářům a ochráncům přírody. Velmi rychlé snížení hladiny totiž způsobilo nenapravitelné škody na populaci škeble říční včetně jejích vzácných druhů. Díky dobrovolníkům, kteří je sbírali a vraceli do vody, se podařilo některé zachránit.

Problémy mají i místní lidé, kterým v okolí přehrady mizí voda ze studní. Odůvodňují si to fyzikálním zákonem o spojených nádobách. Navíc mají strach z případného dlouhodobého sucha.

Povodí Vltavy sice udělalo vstřícný krok v tom, že začalo práce po sezoně a na tu další chce zase nechat hladinu v normálu. Po ní ale zažije zdejší příroda šok znovu, protože začne druhá etapa, která skončí až v dubnu roku 2022. Bezpečnostní přeliv je potřeba, ale lodní výtah je jen pro určitou skupinu rekreantů. S tím, co to pro lidi a přírodu kolem obrovské plochy přehrady znamená, je to nepoměr.