Rekonstrukce mostu přes řeku Skalici u Nerestců vyvolává emoce u lidí z okolí. Práce je nutné dělat za úplné uzavírky, která má začít 12. března a trvat půl roku.



Původně navrhované objízdné trasy se starostům dotčených obcí nelíbily. ŘSD se jim snažilo vyjít vstříc a stanovilo nové. Mirovičtí jsou teď rádi, že docílili vyloučení nákladní dopravy.



Odklon dopravy ve směru od Prahy bude už na letovské křižovatce. Přes Mirovice, Slavkovice a Rakovice pojedou auta jen do 7,5 tuny. Auta nad 7,5 tuny budou muset přes Lety k Milevskua odtud na Zvíkovské Podhradí a Mirotice. Stejně tak tomu bude s objížďkou pro nákladní dopravu v opačném směru od Písku. Z toho nejsou nadšení dopravci, protože tudy najedou o desítky kilometrů víc.



Oficiální objížďka je naplánovaná tak, aby nákladní doprava obce nezatěžovala. Není ale vyloučené, že si budou řidiči kamionů zkracovat cestu po úzkých silnicích přes vesnice Probulov či Nevězice nebo Sobědraž.



Nejlépe na tom budou řidiči osobních aut ve směru od Čimelic. Ti před opravovaným mostem sjedou pár metrů doleva na starý nerestecký most a pak zase hned najedou na původní trasu.



Je dobře, že se k připomínkám starostů pracovníci ŘSD neotočili zády, a to i přesto, že se všem požadavkům vyhovět nedá.