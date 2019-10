Řeší se tím dvě otázky – co s proskleným objektem, který přestal sloužit svému původnímu účelu, a kam s knihami, které se už do domácí knihovny prostě nevejdoua nebo se k nim už majitel nehodlá vracet.

Knihy často doma přebývají nejen knihomolům, ale bývá jich hodně i z pozůstalosti. Jejich majitele často napadne, že by je mohli dát zdarma do knihovny. Říkají si, že jen barbar by je odvážel na skládku nebo pálil.

V knihovně o ně ale nestojí. Mají tu úplně stejný problém. Knižní fundus se neustále doplňuje a prostory ani tady nejsou nafukovací. Mnohé knihovnice s velkým sebezapřením musí chtě nechtě jednou za čas knihy vyřazovat. A ty většinou knihovna nabízí ve svých prostorách buď za symbolickou pětikorunu nebo úplně zadarmo.

Díky knihobudkám o tyto knihy mohou lidé skoro „zakopnout“ na ulici. Knížku je pak možné vrátit, nebo si ji nechat či místo ní dát jinou. Často se tam mohou najíti „poklady“. A těch by bylo pro sběrný dvůr opravdu škoda.