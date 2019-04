/ANKETA/ Neuvěřitelných 750 kilo odpadu, plný vlek za traktor, sesbíralo po okolí malé vesničky Nemějice 39 dobrovolníků při nedávné akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Uklízelo se ale i na dalších místech Písecka.

Přeplněné popelnice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Štěrba

Například v Miroticích se vydala v pracovním oblečení do terénu stovka dospělých a 26 dětí. Výsledkem bylo 1400 kilo odpadu a sedm pneumatik. Do práce se pustili ve volném čase ne pro zábavu, ale proto, aby vyčistili prostředí, ve kterém žijí. Člověka, který zahazuje odpadky do přírody, nebo v ní zakládá černou skládku, by mezi nimi nikdo nenašel. Po šokujícím úžasu nad tím, co všechno mohou lidé vyhodit, následovala radost z nového pohledu na uklizená místa.