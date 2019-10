Kdyby se v Mišovicích dívalo vedení obce na nápad místního kronikáře, důlního inženýra a chalupáře z Pohoří Pavla Sučka jako na výplod nějakého snílka, byla by dnes nejspíš budova bývalé školy v Pohoří prázdná. Bývalá fara by tu zřejmě dál svou zchátralostí a zanedbanou zahradou i dvorems rozpadajícími se přístřešky na auta kazila vzhled obce.

A jak to začalo? Tím, že se povedlo jednomu chalupáři prosadit bláznivý nápad s muzeem. Přišel s konkrétní vizí i návrhy, jak ji uskutečnit tak, aby to obec moc nestálo, a postupně se díky němu povedlo uskutečnit to, v co nikdo ani nedoufal – muzeum na profesionální úrovni.

Ještě donedávna žilo v Pohoří sotva padesát stálých obyvatel. Dnes díky rekonstrukci budovy fary tu přibylo šest nových bytů, které jsou obsazené mladými lidmi. Ti tu sice mají kořeny, ale po vyučení či studiu bydleli v okolí, kde pracovali. Teď se rádi vrátili a za prací dojíždějí. Do obce Mišovice se kromě nich přihlásilo k trvalému pobytu dalších jedenáct lidí. Zatímco se jinde zastupitelé neustále dohadují o tom, co by měli udělat pro to, aby udrželi mladé ve vsi, tady rovnou jednají. A za to si rozhodně zaslouží palec nahoru.