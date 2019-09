Stojí tu proti sobě lidé, kteří si vybrali život na vesnici pro její příjemné a klidné prostředí, a firma, která potřebuje fungovat a prosperovat. Lidé tvrdí, že je sice v některé dny ve vsi od bezpilotních letadel klid, ale že jsou dny, kdy je to obtěžuje skoro celý den.

Člen představenstva dané společnosti Ladislav Semetkovský ale v písemné reakci na petici důvod jejich stížnosti popírá. Uvádí například i tabulku se zkušebními lety od února do července. Z ní je patrné, že nejvíce letových hodin bylo zaznamenáno v červenci, a to 33 hodin a 45 minut. To je průměrně 1 hodina a 42 minut na den. Kdyby to nebyl jen průměr, ale skutečná doba létání v každý den, lidé by petici nepodepisovali.

Krajská hygienická stanice si s tím ale neví rady a zatím čeká na vyjádření Národní referenční laboratoře pro komunální hluk. Pozitivní ale je, že Ladislav Semetkovský inicioval veřejné setkání o daném tématu. Je dobře, že je snaha se o problémech s lidmi bavit.